Acht Produzenten boten am Samstag ihre regionalen Waren an. Die breite Palette reichte dabei von frisch gebackenem Brot über geselchten Speck, schmackhaften Käse und Milchprodukte sowie frischen und veredelten Fisch bis hin zu selbst gemachten Kräuterprodukten, Säften und Likören. Süßes aus der Weihnachtsbäckerei und Wolle samt Zubehör durften beim ersten winterlichen Bauernmarkt in der Ötscher-Basis auch nicht fehlen.

Naturpark-Projektleiter Florian Schublach zieht eine erfreuliche Bilanz zur Premiere in Wienerbruck: „Es war ein super Bauernmarkt. Teilweise waren die Produzenten ausverkauft.“

Einen „sehr erfolgreichen“ Markt bestätigt auch Ausstellerin Martha Weber. Wichtig sei ihr aber nicht nur gewesen, den Leuten aus der Region ihre Waren anzubieten, sondern auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. „Durch den Bauernmarkt ist das erste Mal Weihnachtsstimmung aufgekommen“, freut sich Weber über das positive Feedback der Kunden.

Auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen wurde freilich penibel geachtet. „Es durften immer nur sechs Leute gleichzeitig ins Gebäude“, berichtet Schublach. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Gäste und Aussteller war zudem obligatorisch.

2021 soll es aufgrund des Erfolges eine Fortsetzung des winterlichen Bauernmarktes in der Ötscher-Basis geben, auch die Abhaltung eines Ostermarktes steht im Raum.