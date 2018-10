Eine Wanderung mit einer Besichtigung verknüpfen kann man am Nationalfeiertag, 26. Oktober, von 9 bis 17 Uhr beim Tag der offenen Tür des EVN-Speicherkraftwerkes Wienerbruck.

Das NÖ Landes-Elektrizitätswerk, heute EVN, errichtete von 1907 bis 1912 das Kraftwerk zur Erzeugung des erforderlichen Fahrstroms für die Mariazellerbahn. Noch heute produziert die Anlage in der wildromantischen Landschaft am Übergang von den Ötschergräben in die Hinteren Tormäuer, direkt bei der Mündung der Lassing in die Erlauf, umweltfreundlichen Strom aus nachhaltiger Wasserkraft für rund 7.000 Haushalte in der Region.

Erreichbar ist es vom Naturparkzentrum Ötscher-Basis zu Fuß in rund 45 Minuten.