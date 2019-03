Die Wiederbelebung des Pilgerns in heimischen Gefilden ist ein wichtiges Segment im Tourismus. Und das Interesse dafür ist im Steigen begriffen. „Sowohl auf der Via Sacra als auch am Wiener Wallfahrerweg sind immer mehr Menschen unterwegs, individuell, aus allen Altersgruppen, Frauen wie Männer, oder mit geführten Gruppen“, weiß Pilgerbegleiterin Christa Englinger aus Lilienfeld.

„Beim Pilgern wird der Kopf frei und wer möchte, hat Zeit und Gelegenheit, sich mit seiner Lebenssituation, seinen Plänen und Zielen auseinanderzusetzen“,

Für Personen, die nicht auf eigene Faust losmarschieren möchten, bietet Englinger diese Saison in Zusammenarbeit mit Mostviertel Tourismus ein dreitägiges Schnupperpilgern auf der Via Sacra von Lilienfeld über Annaberg nach Mariazell an.

„Der Termin im April ist schon ausgebucht, für die Warteliste kann man sich aber trotzdem melden“, sagt sie. Der Einstieg ist als Möglichkeit zum Ausprobieren gedacht, der die Begeisterung für ein künftiges längeres Pilgern wecken soll. „Beim Pilgern wird der Kopf frei und wer möchte, hat Zeit und Gelegenheit, sich mit seiner Lebenssituation, seinen Plänen und Zielen auseinanderzusetzen“, schildert Englinger, „oder man genießt einfach die Stille und die Auszeit.“

Die Via Sacra ist der traditionsreichste Pilger- und Wallfahrerweg in Österreich. „Seit mehr als 800 Jahren machen sich Menschen mit Bitten oder Dank auf den Weg zur Gnadenmutter in Mariazell, dem wichtigsten Wallfahrtsort Österreichs“, erklärt die Pilgerbegleiterin. Neben den zahlreichen Kulturschätzen, wie Bildstöcke, Kapellen und Kirchen, und dem Stift Lilienfeld findet man ebenfalls viel Natur.

„Der Weg geht durch einige Ortschaften, zwischendurch gibt es aber auch abwechslungsreiche Strecken durch den Wald, über Höhenrücken mit wunderbarer Fernsicht oder entlang von Bächen und Flüssen“, berichtet Englinger. „Am besten gefällt mir die Tagesetappe über die drei Heiligen Berge Annaberg, Joachimsberg und Josefsberg. Bei schönem Wetter bieten sich auf der ganzen Strecke tolle Ausblicke auf den Ötscher“, schwärmt sie.