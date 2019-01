Sturm und Lawinengefahr waren zeitweilig die Spielverderber: Unterm Strich sind die Skigebiete Annaberg und Mitterbach mit dem Verlauf der Weihnachtsferien aber zufrieden.

Die im Vorfeld bereits ansprechende Buchungslage schlug sich in der Hotellerie letztlich auch in einer guten Auslastung nieder. Rund 80 Prozent der Annaberger Quartiere seien über die Weihnachtsferien belegt gewesen, bestätigt Tourismuslady Katalin Burger. Die Vorausschau auf die Semesterferien präsentiert sich zudem verheißungsvoll. „Es ist schon gut gebucht. Betten sind aber noch zu bekommen“, erzählt Burger.

Positive Zahlen verkündet Bürgermeister Alfred Hinterecker ebenso für Mitterbach. Er konstatiert in den Weihnachtsferien eine rund 80-prozentige Bettenauslastung im Ort: „Damit kann man zufrieden sein.“ Und: „Die Vorausbuchungen für die Semesterferien sind sehr gut“, stellt Hinterecker fest.

Am Sonntag wurden auf der Gemeindealpe Mitterbach die Gipfelbahn und alle Pisten oberhalb von 1.300 Metern Seehöhe gesperrt. Wegen „großer Lawinengefahr“, wie es hieß. | Bergbahnen Mitterbach, Markusich

„Trotz der Wetterverhältnisse sind wir sehr zufrieden“, analysiert indes Karl Weber, der Geschäftsführer der Annaberger Reidl-Lifte, die Weihnachtsferien. Insgesamt liege man gut auf Kurs. Seit dem Saisonstart am 7. Dezember bis einschließlich 6. Jänner wurden auf Annabergs Pisten rund 26.000 Besucher gezählt. Das entspricht in etwa den Zahlen des Vorjahres.

Bis zu 130 Zentimeter Schnee in Annaberg

Eine durchwachsene Bilanz präsentiert die Gemeindealpe Mitterbach. NÖVOG-Sprecherin Katharina Heider-Fischer: „Obwohl der Start in die heurige Wintersaison aufgrund der Wetterlage um eine Woche verspätet erfolgte, hat der Dezember sehr vielversprechend begonnen. Seit dem Jahreswechsel zwingt uns der ungewöhnlich hartnäckige Sturm allerdings immer wieder zur Sperre der Seilbahnanlagen und Pisten im oberen Bergbereich. Dadurch konnten wir, im Vergleich zum Vorjahr, in der zweiten Ferienhälfte weniger Gäste verzeichnen.“

Imposante Einblicke von den Schneemassen, mit denen Annaberg am Wochenende zu kämpfen hatte, bieten diese Aufnahmen. | Karl Schachinger

In Zahlen gegossen heißt das: Von 24. Dezember 2018 bis 6. Jänner 2019 wurden auf der Gemeindealpe 7.300 Besucher gezählt. Ein Jahr zuvor waren es um rund 2.600 Gäste mehr gewesen.

Gute Bedingungen auf den Abfahrten sind wegen der Schneefülle für die nächsten Tage jedenfalls sowohl in Mitterbach als auch in Annaberg garantiert. Am Sonntag meldeten die Reidl-Lifte etwa 80 Zentimeter Schnee im Tal und 130 Zentimeter am Berg.

Die Schattenseiten des vielen Neuschnees der letzten Tage: Feuerwehr und Bergrettung , aber auch die Straßenmeisterei Lilienfeld hatten Hochbetrieb. „Im Gebirge waren wir rund um die Uhr im Einsatz“, bestätigt Betriebsleiter Jürgen Träxler die Situation am Samstag. Alleine am 5. Jänner standen über den Bezirk verteilt an die 25 Mitarbeiter der Straßenmeisterei Lilienfeld mit sieben Fahrzeugen im Dauereinsatz. Unterstützung kam von drei Frächtern und drei Unimogs.