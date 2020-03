Die heimischen Volksschulen des Naturparks Ötscher-Tormäuer stehen ganz im Zeichen der Umweltbildung. Gemeinsam mit den zwei weiteren Naturparkschulen Gaming und St. Anton/Jeßnitz im Bezirk Scheibbs wurde ihnen eine besondere Ehre zuteil. Das Projekt „Ökologische Neugestaltung der Schulgärten im Naturpark Ötscher-Tormäuer“ gewann die Auszeichnung „Brennnessel“.

„Die Grundidee dahinter ist, dass in den Schulgärten mehr Regelunterricht draußen stattfinden kann, und zwar nicht nur Biologie, sondern zum Beispiel auch Mathematik“, sagt Naturpark-Leiter Florian Schublach. Unter professioneller Begleitung der Landschaftsplanerin Susanna Freiß werden die Bereiche so adaptiert, „dass ein umfassendes Lernen und Lehren in und mit der Natur ermöglicht und der naturschutzfachliche Wert der Grünflächen gesteigert wird“, erklärt Schublach zum „Klassenzimmer im Freien“. Und er betont weiters, „dass wir Rutschen oder Schaukeln nicht aufstellen werden“.

In Annaberg ist durch die Sanierung der Stützmauer beim bestehenden Schulgarten schon Vorarbeit geleistet worden. Die Umsetzung des fertigen Planes ist im Frühling vorgesehen. In Mitterbach steht man noch am Anfang. Das Budget des LEADER-Projektes wird nun durch das Preisgeld von 4.368 Euro erhöht. Mit der Finanzspritze sollen Blühflächen, Trockensteinmauern und Totholzhecken angelegt werden.

Die „Brennnessel“ wurde von der REWE-Stiftung „Blühendes Österreich“ ins Leben gerufen und unterstützt gemeinsam mit ADEG und dem österreichischen Gemeindebund Projekte, die zum Schutz und Erhalt der natürlichen Vielfalt beitragen. Heuer wurden insgesamt 230.000 Euro vergeben. „Der Erhalt unserer Artenvielfalt ist eine große Herausforderung, dafür müssen wir alle an einem Strang ziehen“, wies Umweltministerin Leonore Gewessler bei der Gala hin.