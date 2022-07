Naturschutzpreis für den Naturpark Ötscher-Tormäuer

Werbung

Mit dem Josef Schöffel-Förderungspreis zeichnet das Land Niederösterreich Verdienste um den Schutz der heimischen Natur aus. Unter den zehn niederösterreichischen Gemeinden und Initiativen befindet sich auch das Projekt „Hochlagenobst“.

Die Projekte wurden dabei durch eine Fachjury unter Vorsitz von Universitätsprofessor Bernd Lötsch ausgewählt und bewertet. Mit dem Projekt Hochlagenobst erhielt der Naturpark Ötscher-Tormäuer einen der mit 16.000 Euro dotierten Naturschutzpreise.

Hochlagenobst schon seit Jahren forciert

Die Obfrau des Naturparks und Bürgermeisterin von Annaberg, Claudia Kubelka, zum Projekt: „Das Thema Hochlagenobst ist unserem Naturpark schon seit einigen Jahren ein wichtiges Anliegen, ein Leader-Projekt konnte durchgeführt werden. Mittlerweile ist das Thema Hochlagenobst im ganzen Gemeindegebiet und darüber hinaus angekommen.“

Jeder freue sich, alte Annaberger Sorten, die in Kooperation mit der BOKU Wien bestimmt wurden, entweder noch im Garten zu haben oder aber, und das geschehe im vermehrten Maß, wieder gepflanzt zu haben, so Kubelka weiter.

Alte Annaberger Sorten, von der BOKU Wien bestimmt, werden im Gemeindegebiet erhalten, gepflanzt und erfreuen die Bevölkerung. Der sogenannte Obstpresstag wird auch ordentlich gefeiert. Foto: Foto NLK Pfeffer/Fred Lindmoser

„Überall in der Gemeinde, an den verschiedensten Standorten erfreuen junge Apfel-, Birnen-, Zwetschgenbäume uns alle mit ihrer Blüte, ihren Früchten und dem gefärbten Laub. In so manchem Jahr wird der Obstpresstag zum Volksfest, so ein frisch gepresster Apfelsaft kann schon etwas“, bekräftigt Heribert Pfeffer, er engagiert sich von Anfang an für dieses Projekt: „Umso erfreulicher, dass dieser Einsatz für die Artenvielfalt und Erhaltung alter Obstsorten belohnt wurde und das Projekt eines der zehn ausgewählten für den NÖ Naturschutzpreis 2022 wurde.“

Als frisch gewählte Obfrau des Naturparks Ötscher-Tormäuer freute sich Kubelka, gemeinsam mit Heribert Pfeffer den begehrten Preis übernehmen zu dürfen.

„Das Projekt Hochlagenobst beschäftigt uns im Naturpark schon mehrere Jahre, wir konnten in enger Zusammenarbeit mit der heimischen Bevölkerung, Experten und Praktikern ein breites Netzwerk an Kooperation und Wissen aufbauen“, ergänzt Heribert Pfeffer abschließend zum Projekt.

Beleg für guten Weg

