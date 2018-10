Prominente Sportler geben sich die Klinke in die Hand. 24 Stunden wandern – das entspricht in etwa 60 Kilometer und 2.000 Höhenmeter – war der persönliche Einsatz für die dringend benötigte Hilfe in Nepal. Dafür marschierten rund 140 begeisterte Teilnehmer in Begleitung von Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner durch das Mariazeller Land mit Gemeindealpe, Ötschergräben, Joachimsberg, Annaberg, Walstern, Bürgeralpe und Mariazell.

Organisatoren waren die Naturfreunde NÖ und der Tourismusverein Mitterbach. „Diese Tour war kein Sportwettbewerb. Das Ziel gemeinsam zu erreichen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und sich gegenseitig zu helfen, stand dabei im Vordergrund. Das ist uns ganz gut gelungen“, betont der Geschäftsführer der Naturfreunde NÖ, Ernst Dullnigg.

„Es sind Dreharbeiten für ORF-Film geplant.“ Obmann Eduard Fürst von der Nostalgie-Skigruppe über den bekannten Besucher

Auch der Bürgermeister von Mitterbach, Alfred Hinterecker, war beeindruckt: „Natürlich war unser vorrangiges Ziel, Spenden für das Nepalprojekt der Naturfreunde Niederösterreich und Children of the mountain zu lukrieren. Diese Veranstaltung ermöglichte uns aber auch die Chance, die Teilnehmer – die immerhin aus ganz Österreich angereist waren – von der Schönheit unserer Region zu überzeugen.“

Dank der zahlreichen Sponsoren kann außerdem der gesamte Beitrag der Teilnehmer in das nächste Projekt der Naturfreunde NÖ und Children of the mountain fließen. Das sind rund 12.000 Euro. Durch die Unterstützung der Bergrettungen Mitterbach, Annaberg und Mariazeller Land waren die Teilnehmer im Ernstfall ebenfalls bestens versorgt.

Mitgegangen ist auch Josef Fürst von der Nostalgie-Skigruppe Traisen, welche das Erbe von Mathias Zdarsky hochhält. Diese kann ein bekanntes Gesicht bei ihrem Rennen wie anno dazumal am 26. Jänner 2019 in Annaberg willkommen heißen. Zur Veranstaltung wird nämlich Ski-Star Hermann Maier erwartet. „Es sind Dreharbeiten für einen ORF-Film geplant“, weiß Obmann Eduard Fürst von der Nostalgie-Skigruppe.

Es ist nicht die erste Begegnung für Fürst und Co mit ihm. So stand die Gruppe Spalier in Nagano, Japan, 1998, und 2001 bei der Alpinen Skiweltmeisterschaft in St. Anton am Arlberg, als Hermann Maier zweimal Gold, Silber und Bronze holte.