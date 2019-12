Stromausfall am Heiligen Abend .

Durch die Stürme in der Nacht vom 23. Dezember auf 24. Dezember wurde an der Straße von Reith Richtung Erlaufboden ein Baum entwurzelt, der die Niederspannungsfreileitung beschädigte.

Die Techniker der Netz NÖ, ein Tochterunternehmen, der EVN waren auch an den Weihnachtsfeiertagen im Einsatz.

Die Mitarbeiter begannen bereits gegen 6 Uhr am Heiligen Abend mit den Reparaturarbeiten der Leitung. Einige Häuser waren in Erlaufboden vom Stromausfall betroffen. Bis 14 Uhr konnten alle Arbeiten entlang der beschädigten Leitung abgeschlossen werden und somit stand für alle Bewohner in Erlaufboden einem gemütlichen Weihnachtsfest nichts mehr im Wege.

„Versorgungssicherheit steht bei uns immer im Mittelpunkt unserer Tätigkeiten – 24 Stunden, 365 Tage im Jahr – daher auch zu Weihnachten“, betont dazu Netz NÖ Sprecher Stefan Zach.

Insgesamt waren 30 EVN-Mitarbeiter an Heiligabend landesweit im Einsatz: in den EVN Kraftwerken, in der Müllverwertungsanlage oder auch bei der EVN Wärme. Dazu haben über 100 Mitarbeiter Bereitschaftsdienst. „Sie kommen im Falle von Störungen bei Windrädern, Wasserkraftwerken, Biomasseanlage und vor allem bei den Stromnetzen zum Einsatz“, erklärt Zach.