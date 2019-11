Mit der „Wilden Wunder Card“ können Urlauber viel erleben und Geld sparen: Sie ermöglicht kostenlose Eintritte zu Ausflugszielen und Bergbahnen im alpinen Mostviertel, im Pielachtal und im Mariazellerland. 2019 war die bisher erfolgreichste Saison der Erlebniskarte: 28.500 Gäste besuchten über 57.200 Mal die Attraktionen.

Mit 5.795 Mal am häufigsten wurde sie für Liftfahrten auf die Gemeindealpe in Mitterbach genutzt, knapp gefolgt von Eintritten in den Naturpark Ötscher-Tormäuer (5.756).

„Das konstante Wachstum der ,Wilde Wunder Card‘ spiegelt den Stellenwert, den die Erlebniskarte in der Region bereits erlangt hat, wider“, erklärt Geschäftsführer Andreas Purt von Mostviertel Tourismus. Erstrebenswert laut Purt ist auch, dass sich Nutzungen und ausgegebene Karten in einem ausgewogenen Verhältnis bewegen. „Für 2020 wird überlegt, erstmals auch eine digitale Version herauszubringen, zudem laufen im Moment Gespräche zur Erweiterung“, berichtet der Geschäftsführer von Mostviertel Tourismus.