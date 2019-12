In Wienerbruck und in Mitterbach kollidierten Fahrzeuge. Insassen kamen relativ glimpflich davon.

Kaum zur Ruhe kamen die Einsatzkräfte am Samstagvormittag. Sowohl in Wienerbruck als auch in Mitterbach kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf der schneeglatten Fahrbahn der B 20 geriet in Wienerbruck ein Richtung Mariazell fahrendes Fahrzeug ins Schleudern und wurde von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Drei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Die Feuerwehr Wienerbruck und die Feuerwache Annaberg rückten mit vier Fahrzeugen und insgesamt zwölf Mann zur Einsatzstelle, die sich in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrhaus Wienerbruck befand, aus. Der Verkehr wurde wechselseitig angehalten, während die Rettung die Verletzten versorgte. Der angeforderte Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ musste nicht in Anspruch genommen werden, ein zweiter Notarzthubschrauber aus Krems (C2) konnte bereits am Anflug, kurz nach dem Start, wieder storniert werden. Die Verletzten brachte die Rettung ins Krankenhaus. Die verunfallten Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr geborgen.

Auf der Seestraße in Mitterbach, unmittelbar vor der Einsatzzentrale der Bergrettung, passierte ebenso ein Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge krachten aus vorerst ungeklärter Ursache frontal ineinander.

Die Lenkerin und der Lenker der beiden Fahrzeuge erlitten nur leichte Verletzungen. Die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr auf der danebenliegenden Parkfläche abgestellt und die Fahrbahn gereinigt. Die Landesstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.