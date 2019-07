Ordentlich Hand angelegt wurde bei der heurigen Ausstellung des Kulturvereins Annaberg in der Alten Gemeinde. Unter dem Titel „Handwerkliches gestern-heute-morgen“ ist es gelungen, den Bogen von der Vergangenheit über die Gegenwart bis zur Zukunft zu spannen: „Von der Zeit, als es in Annaberg an die 80 Handwerksbetriebe gab, über das Jetzt, da sich Annaberg über eine Handvoll Betriebe freut, bis zum Morgen, wo es sicher nicht weniger Betriebe geben wird, eher mehr, wenn in die Hände gespuckt wird“, sagt Kulturvereinsobfrau Claudia Kubelka.

Im Zuge der Vorbereitung wurden gut zwei Dutzend Annaberger aller Altersgruppen nach ihrer Ausbildung befragt. „Dabei stellte sich heraus, dass sehr viele ausgelernte Handwerker in der Gemeinde leben“, schildert Kubelka, „aus unterschiedlichen Gründen wechselten manche nach der Ausbildung in andere Berufe, doch das Erlernte bleibt erhalten, auch die Freude daran, und wenn es nur als Hobby oder zur Nachbarschaftshilfe ausgeübt wird.“

Die Interviews, etwa zu Fleischhauer, Zimmerer und Fließenleger, sind teils wörtlich nachzulesen, teils als Zitate zu finden. Die häufigste Antwort auf die Frage, warum gerade dieses Handwerk erlernt wurde, lautet: „Weil es sich so ergeben hat.“ „Das ist oft der Hintergrund, wieso zum Beispiel ein ausgelernter Bäcker und Konditor heute einen landwirtschaftlichen Betrieb hat und die Skischule betreibt“, weiß die Kulturvereinsobfrau.

Auch allgemein geschichtlich interessante Aussagen wurden hereingenommen. „Der älteste Stand ist der Bauernstand, die ältesten Handwerke sind die Töpferei, Weberei und die Schmiedekunst, diese wurden zuerst von den Bauern im Nebenberuf betrieben“, erklärt Claudia Kubelka. Erst mit der Formierung geschlossener Siedlungen begannen sich eigene Gewerbe zu entwickeln. Einige Landwirte haben gleichfalls ein Handwerk erlernt.

„Auch wenn es oft Zufall oder doch Fügung ist, welcher Lehrberuf ergriffen wird, wenn die Rahmenbedingungen passen und die Begeisterung für die Arbeit vermittelt wird, bleiben die Gesellen gerne in ihrem Beruf, hin und wieder mit steilen Karrierechancen“, betont die Annabergerin.

Bäcker für jede Region dringend notwendig

Positiv in die Zukunft schauen lassen sie die „spannenden Erfolgsgeschichten der Firmen Hoppel, Nutz und Zöchling“. Einen Bäcker bräuchte ihrer Meinung nach jedoch die Region dringend. „Wie einen Bissen Brot“, merkt Claudia Kubelka zum derzeitigen Mangel trotz langer Bäckertradition an.

Da der Wald seit der Gründung des Ortes überdies ein Hauptthema für Annaberg ist, bildet alles rund ums Holz einen weiteren Schwerpunkt. Die meisten Exponate stehen deshalb im Zusammenhang mit Holz – von Breitbeilen über Brunnrohrbohrer, Holzgewindeschneider über Sägen bis hin zu diversen Hobeln.