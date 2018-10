„Der Tag war der volle Erfolg“, freut sich der Leiter des Naturparks, Florian Schublach.

Unterstützt durch die Leader-Regionen Mostviertel Mitte und Eisenstraße kann der Naturpark Ötscher-Tormäuer einen weiteren wichtigen Schritt im Projekt Hochlagenobst setzen. Nach dem Termin Ende September in Neubruck im Bezirks Scheibbs war am vergangenen Freitag die mobile Obstpresse in Annaberg im Einsatz. Über 30 Einzelpersonen sowie die beiden Naturparkschulen Mitterbach und Annaberg ließen ihre Äpfel und Birnen zu Saft pressen.

Insgesamt kamen rund 4.300 Liter Saft zusammen, was über 8.000 Kilogramm Obst bedeutet. „Durch das Pressen erhalten auch die an das raue Klima und die Höhenlage angepassten Obstbäume einen Wert und werden hoffentlich für die zukünftigen Generationen erhalten“, so Schublach.

Am Samstag, 20. Oktober, findet indes auf der Ötscher-Basis in Wienerbruck wieder der Aktionstag Hochlagenobst satt. Neben spannenden Fachvorträgen, Obstbaumverkauf, Förderinformation, Apfelstrudelverkostung und vielem mehr kann auch heuer das eigene Obst bestimmt werden.