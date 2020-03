Nicht mehr kandidiert hat Petra Zeh bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner. Ihre Nachfolgerin Claudia Kubelka tritt das Bürgermeisterinnen-Amt mit 5. März an.

NÖN: Wie fällt das Resümee über Ihre politische Tätigkeit aus?

Petra Zeh: Mein Leben wurde dadurch bereichert, ich möchte keinen Tag missen, auch nicht die schwierigen. Es war eine schöne Zeit und es ist ein guter Zeitpunkt für mich persönlich und die Gemeinde, aufzuhören.

Hatten Sie 2000 bei Ihrem Einstieg mit Vorurteilen zu kämpfen?

Frauen in der Politik waren die Annaberger durch Liese Prokop gewöhnt. Mir wurde Wertschätzung und Respekt entgegengebracht, auch von den anderen Bürgermeistern.

Welche positiven Entwicklungen stehen für Annaberg zu Buche?

Das soziale Miteinander, dass es die Volksschule und eine Kinderbetreuungsstätte gibt. Bildungseinrichtungen sind wichtig, damit die jungen Leute bleiben oder zurückkehren, sich im Gemeinderat und in den Vereinen engagieren.

Ihre Beurteilung der Landesausstellung 2015 im Rückblick?

Ein Monsterprojekt mit jahrelanger Vorbereitung, bei der die „Gemeinde zusammengeräumt“ wurde. Ohne Landesausstellung hätten wir keine Ötscher-Basis und keinen Parkplatz in Wienerbruck. Die Verbindung von Naturpark und Schule ist genauso wichtig, wie etwa die regionalen Produkte in der Ötscher-Basis noch mehr zu vermarkten.

Wie sieht Ihre Meinung über die Situation beim Lift aus?

Es war 2011 eine Notwendigkeit, den Lift aus der Hand der Gemeinde und einiger Wirtschaftstreibender an das Land zu übergeben. Dieses hat viel Geld in Annaberg investiert, dafür muss ich dem Land danken. Negativ war die Schließung des Pfarrbodens, weil dieser zur Geschichte Annabergs gehört. Die Wirte wurden so vom Skigebiet abgeschnitten. Ein Schritt in die Zukunft ist der neue Beschneiungsteich, der Sommerbetrieb und die Zipline.

Sind beim Tourismus weitere Neuerungen vorgesehen?

Es wird künftig eine offizielle Mountainbikestrecke auf die Anna-Alm kommen. Dazu muss gesagt werden, dass sich 90 Prozent der Wanderwege, Reitwege oder Radwege in Annaberg auf Fremdgrund befinden.

Was sind für Sie als bald ehemalige Bürgermeisterin die Tiefen?

Zu den schmerzlichen Dingen gehören der Tod von Liese Prokop und das Wilderer-Drama. Das war furchtbar, weil das Grundvertrauen vom sicheren Zuhause verloren gegangen ist. Es war ein schwieriger Herbst 2013, weil auch noch unser Gemeindearzt Berthold Pnjak plötzlich verstorben ist.

Warum sind Sie als Obfrau des Pilgervereins Via Sacra und als Pilgerbegleiterin weiter aktiv?

Die Wallfahrt ist für mich ein großes Anliegen, da es für Annaberg nichts Aufgesetztes ist. Eine Ausstellung von Waltraud Glänzel über die Via Sacra gab 2004 den Ausschlag, die Wiederbelebung der Strecke ist ein Verdienst des damaligen Obmannes der Kleinregion, Herbert Schrittwieser. Pilgern liegt mir total am Herzen. Ich plane im Herbst einen Einkehrtag in Annaberg.