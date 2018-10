Ein verendetes Kalb, das in der Vorwoche auf einer Alm in Annaberg entdeckt wurde , sorgt für Verunsicherung in der Bauernschaft.

Verunsicherung Wolfsriss in Annaberg?

Hat nun auch im Bezirk Lilienfeld ein Wolf zugeschlagen? Theoretisch könne das nicht ausgeschlossen werden, bestätigt Daniel Heindl, der in der Landwirtschaftskammer für Wölfe zuständig ist. Möglich sei aber auch, dass das frisch geborene Tier von Füchsen oder von einem streunenden Hund getötet worden sei. Eine DNA-Analyse, die den Beweis liefern könnte, ob in Annaberg ein Wolf am Werk war oder nicht, ist laut Heindl nicht zielführend, weil das Kalb eine Nacht im Freien lag und in dieser Zeit unter anderem bereits Raubvögel am Kadaver nagten.

Wolfssichtungen sollen gemeldet werden

In Panik verfallen müssten Bevölkerung und Bauernschaft wegen des bedenklichen Fundes nicht, betont Heindl. Er appelliert aber, Wahrnehmungen sofort an die Meldestelle des Landes für Wolfssichtungen unter wolfsmonitoring@lk-noe.at bekannt zu geben. Nur so könne festgestellt werden, ob tatsächlich auch im Bezirk Lilienfeld ein oder mehrere Wölfe auf Streifzug seien.

Auf den Plan ruft die Problematik auch die Bezirksbauernkammer Lilienfeld. „Wir wollen Schritte setzen, dass der Wolf nicht im Bezirk heimisch wird“, gibt sich Obmann Reinhold Mader kämpferisch. Das Ganze vor dem Hintergrund von Rufen des Kuratoriums für Wald nach der Definition von Wolfszonen und einer Masterarbeit der Universität für Bodenkultur, die Lilienfeld (wie berichtet) als einzigem Bezirk in Niederösterreich bescheinigt, ein optimaler Lebensraum für Wölfe zu sein. In der Kammervollversammlung am 25. Oktober werde daher (siehe Info-Box) eine Resolution mit Forderungen beschlossen, kündigt Mader an.