„Es hat allen großen Spaß gemacht und war eine tolle Erfahrung“, sagt Lehrerin Katharina Berger.

Die Kinder der Naturparkschule Annaberg durften bei Dreharbeiten der DEGNFilm GmbH zur neuen Sendereihe „Zeitlos – Schule des Lebens“ auf ServusTV mitwirken. Ermöglicht wurde dies über den Annaberger Naturvermittler Heribert Pfeffer, welcher 2017 Moderator Bertl Göttl bei einer Dokumentation über das Mariazeller Land kennenlernte.

Der 25-minütige Beitrag zu den Themen „Heuernte und Kreislauf auf der Alm“ wurde im Juni an drei Drehtagen in Wienerbruck, in der Schule und auf der Alm Oberstall aufgezeichnet. Gezeigt wurde der gesamte Ablauf vom Füttern der Kühe über Melken, Milchverarbeitung bis zur Verkostung der Butterbrote durch die Kinder.

Im September wurden dann alle jetzigen Volksschüler und die beteiligten Schulabgänger mit Lehrerinnen, Direktorin Emilie Brandl und Heribert Pfeffer für weitere Dreharbeiten mit Brauchtumsexperten Bertl Göttl zur Auftakt-Folge am kommenden Sonntag ins Salzburger Freilichtmuseum eingeladen. „Dort waren auch Schüler aus Salzburg und Bayern dabei“, erzählt Berger. „Schwer begeistert“ seien ihre Schützlinge gewesen, alle hätten dazu eine persönliche Einladung bekommen, so Berger, die den unkomplizierten, netten Umgangston des Filmteams mit dem Nachwuchs hervorhebt. Wann genau die heimische Folge am Bildschirm zu sehen ist, weiß sie noch nicht. „Passend zur Jahreszeit nächsten Sommer“, vermutet Berger.