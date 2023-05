Ist eine Wiederansiedlung des Luchses in Österreich realistisch?

Studierende der Universität für Bodenkultur untersuchten im Rahmen einer studentischen Übung, wie die Landnutzung, die Jagdwirtschaft, das Schutzgebietsmanagement und die Bevölkerung über eine mögliche Wiederausbreitung des Luchses in Österreich denken. Zu dieser Thematik wurde im Naturpark Ötscher-Tormäuer ein Vortrag gehalten.

Ursprünglich war der Luchs in ganz Österreich zu finden. Doch der Mensch, der diesen als Gefahr gesehen hat, jagte den Luchs, bis dieser Ende des 19. Jahrhunderts in Mitteleuropa als ausgerottet galt. Der Luchs überlebte jedoch hingegen der Annahmen in großen Teilen Nord-, Ost- und Südosteuropas. Auch im Nationalpark Kalkalpen existiert ein kleines, instabiles Vorkommen des Luchses. Heute gilt der Luchs als streng geschützt, doch die Zukunft des Luchses sei in Österreich dennoch nicht gesichert.

Die Ergebnisse der studentischen Übung ergaben, dass sich die Land- und Forstwirtschaft im Bezug auf die Thematik nicht gut genug informiert fühlt. Auch diverse Befragte zeigten sich skeptisch und haben Bedenken in Bezug auf Störungen des Rehwilds, mögliche Risse sowie sich dadurch verändernde Jagdbedingungen.

„Mehrheitlich wurde betont, dass der Luchs, der als Einzelgänger lebt und jagt, nicht mit dem Wolf oder dem Bären in einen Topf geworfen werden dürfe. Aufgrund des eher geringen Konfliktpotenzials sollte er eine Chance erhalten“, erklärt Katharina Stallberger vom Naturparkzentrum Ötscher-Basis.

Aus der Analyse der Studierenden kristallisierte sich ein deutliches Interesse der Wiederausbreitung des Luchses in Österreich seitens der Bevölkerung heraus. Im Zuge der Analyse wurden ebenfalls zahlreich Methoden präsentiert, um den Luchs als Teil des touristischen Marketings in die Umweltbildung sowie diverse Erlebnisangebote einzubinden. Die Vorstellung des „Luchs-Trails“ diente den Studierenden dabei als Beispiel für die Verbindung von touristischem Angebot und Naturerlebnis.

Priorität sei es in jenem Zusammenhang, mehr über den Luchs zu informieren, um auf diese Weise gleichzeitig für dessen Wiederansiedlung zu werben. Es gab ebenfalls eine Diskussion beim „Luchsvortrag“, bei der sichtbar wurde, dass noch einiges an Kooperation, Informationen sowie klaren Regelungen zur Förderung und Entschädigung braucht, damit das gesetzte Ziel letztlich erreicht werden kann.

Positive Signale aus der Jägerschaft

Durchaus positive Signale kamen auch aus der Jägerschaft. Der Scheibbser Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster sieht den Luchs als eher unproblematisch an. „Wir haben definitiv ein Luchs-Vorkommen bei uns im Bezirk. Er wurde schon öfters auf Wildkameras gesehen und es gibt auch eindeutige Hinweise bei so manchen Rissen. Aber er ist kein Vergleich zum Wolf, daher ist er sowohl für die Jägerschaft als auch die Landwirte kein großes Thema“, sagt Schuster.

