Auf eine zufriedenstellende Wandersaison kann Florian Schublach vom Naturpark Ötscher-Tormäuer blicken. „Wir verzeichnen bei den Eintritten im Vergleich zu 2017 eine zehnprozentige Steigerung, wobei uns sicher das gute Wetter in die Hände gespielt hat“, sagt er.

Konsequent weiterentwickelt haben sich hingegen die Naturvermittlungskonzepte. In diesem Bereich weist die Statistik eine Erhöhung um 21 Prozent auf. „Das ist sehr positiv, die viele Arbeit hat sich bezahlt gemacht“, urteilt Schublach. Mehr als verdoppelt haben sich zum Beispiel die Kinderführungen. Hier beschränkt sich die Nachfrage nicht nur auf Schulen, genauso wollen Eltern mit ihrem Nachwuchs umweltpädagogische Angebote in Anspruch nehmen.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist dem Naturpark-Verantwortlichen das Thema Hochlagenobst, ein Projekt der Leader-Regionen Eisenstraße und Mostviertel-Mitte. „Dieser Begriff hat sich etabliert und wird mit unserem Naturpark Ötscher-Tormäuer verbunden“, ist Schublach stolz auf die Vorreiterrolle im Alpenraum. In Kooperation mit der Universität für Bodenkultur Wien erfolgt die wissenschaftliche Umsetzung. Darunter fällt die Sortenbestimmung. Mittlerweile gibt es bei den Äpfeln – da zum ersten Mal beschrieben – eine regionale Art, den „Annaberger Maschanzker“.

Ein „Erfolg, mit dem niemand gerechnet hat“, so der Naturpark-Leiter, war zudem die Safterzeugung für die Bevölkerung mit Hilfe einer mobilen Presse auf der Ötscher-Basis in Wienerbruck.

„Für kommendes Jahr sind wir schon fleißig am Planen"

„Für kommendes Jahr sind wir schon fleißig am Planen. Neben unseren Fixpunkten – Schnittkurs, Veredelungskurs und Aktionstag Hochlagenobst – werden wir intensiv am Ausbau unseres Sortengartens auf der Ötscher-Basis arbeiten“, kündigt Schublach an. Für das Veredeln der Bäume steht mit Naturvermittler Heribert Pfeffer vom Team des Naturparks Ötscher-Tormäuer ein interner Experte zur Verfügung. Die Aufmerksamkeit wird 2019 außerdem auf die Rettung eines aufgelassenen Obstgartens bei einem alten Hof gerichtet, in dem ein paar ganz besondere Sorten der Region zu finden sind. Ebenso soll wieder die mobile Obstpresse in den Naturpark geholt werden.

Dass bei der Gastronomie in der Ötscher-Basis und im Schutzhaus Vorderötscher die Kontinuität fehlt, trübt indes die heurige Bilanz. „Die Zusammenarbeit war gut, die Betriebe haben funktioniert, die Pächter hören aus privaten Gründen auf“, sagt Schublach zum Abgang nach nur einer Saison von Bürgermeisterin Petra Zeh sowie Veronika Nutz als Wirtinnen in der Ötscher-Basis und Hüttenchef Thomas Drdak.

Die Stellen sind bereits wieder ausgeschrieben worden, die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 1. Dezember. „Für beide Objekte gibt es schon Interessenten“, zeigt sich Naturpark-Chef Florian Schublach bezüglich der zukünftigen Neuübernahmen optimistisch.