Nach den Corona-Massentests in der Ötscher-Basis in Wienerbruck ist diese bereit für die nächste Premiere — den ersten winterlichen Bauernmarkt am 19. Dezember.

Markus Zauner Anreize zum Kauf in der Region

„Derzeit haben wir acht bis neun Produzenten, die am Markt teilnehmen werden“, kündigt Naturpark-Projektleiter Florian Schublach an. Die breite Palette an regionalen Produkten reicht dabei von frisch gebackenem Brot über geselchten Speck, schmackhaften Käse und Milchprodukte sowie frischen und veredelten Fisch bis hin zu selbst gemachten Kräuterprodukten, Säften und Likören. „Natürlich darf auch Süßes aus der Weihnachtsbäckerei nicht fehlen. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten wird auch wieder Wolle samt Zubehör angeboten“, präzisiert Organisatorin Sarah Ehmann vom Naturpark Ötscher-Tormäuer.

„Auf Erfahrungen des Sommers aufbauen“

Die Idee für den erstmaligen winterlichen Bauernmarkt habe viele Väter, weiß Schublach: „Wir hatten Ende Oktober nach dem letzten Bauernmarkt im Sommer eine Nachbesprechung mit den Produzenten. Dort wurde gemeinsam über unterschiedliche Möglichkeiten nachgedacht, ob und wie wir im Winter weitertun. Nachdem unklar war, welche Einschränkungen es durch Corona geben wird, haben wir noch etwas zugewartet und uns für diese Form des Marktes entschieden.“ Die Stimmung unter den Produzenten sei gut. „Und wir können jetzt auf den Erfahrungen des Sommers aufbauen“, erklärt der Naturpark-Projektleiter.

Mit dem Winter-Bauernmarkt wird die Kooperation zwischen Produzenten, Gemeinde Annaberg und Naturpark prolongiert. „Wenn es uns gelingt, Menschen mit guten und regional produzierten Lebensmitteln zu versorgen und unsere KundInnen dieses Service schätzen und annehmen, dann haben sich unsere Erwartungen erfüllt“, betont Florian Schublach.