Bezirk Lilienfeld: 3.300 Wirtschaftskammer-Kontakte im Vorjahr

Der Unternehmergeist im Bezirk ist weitgehend - trotz aktuell hoher Energiepreise und anderer Herausforderungen - gegeben. Das zeigte sich in Anbetracht der hohen Gästezahl an Unternehmern beim Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Lilienfeld.

„Niederösterreich ist und bleibt ein zukunftsfitter Wirtschaftsstandort. Das beweisen auch die 3.300 Kontakte zu unseren Mitgliedern im Jahr 2022“, betonte Lilienfelds Wirtschaftskammer (WK)-Bezirksstellenobmann Markus Leopold.

Die Bezirksstelle Lilienfeld sei „der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen in der Region.“ Eine besondere Rolle nahmen bei seiner Bilanz die Themen Energie und Ökologie ein: „Die Interessensgebiete Energieautarkie und Umweltverträglichkeit gewannen 2022 stark an Bedeutung. So hatten viele Anfragen die Energie-Selbstversorgung - hauptsächlich zu Photovoltaik - und den Heizungstausch als Schwerpunkte“, erläuterte er.

Auf die herausfordernden Zeiten für Unternehmer - beginnend bei Corona, teils ausbleibender Hilfen für Wirtschaftstreibende in der Pandemie-Zeit und des Ukrainekriegs - ging Wirtschaftskammer Niederösterreich-Vizepräsident Christian Moser ein. „Es war ein verdammt hartes Jahr“, unterstrich dieser.

Manche Unternehmen hätten Standorte in der Ukraine schließen müssen, andere hingegen keine Lieferungen von dort erhalten. Lieferengpässe seien generell ein Thema und - das unterstrich auch Leopold - weiterhin der Fachkräftemangel. Und hier setzt der Bezirk intensiv bei der Ausbildung in den heimischen Betrieben an.

Nicht mehr wegzudenken bei der Lehrlings-Rekrutierung für die Unternehmen der Region ist die BIL, die Berufsinformationsmesse im Bezirk Lilienfeld. Viele heute bereits ausgelernte oder auch noch in Ausbildung stehende junge Menschen haben so ihren Karriereweg gefunden. Der Bezirk Lilienfeld besticht, betonte ebenso Leopold, „durch einen vielfältigen Branchenmix, mit Schwerpunkt Metallindustrie Transport- und Logistik.

Den Tourismus bezeichnete er als „ausbaufähig.“ Daher sei die Bezirksstelle Lilienfeld immer für die Unternehmer der Region da, mit einem direkten Draht zu den Behörden und Anlaufstellen vor Ort und sorge für die gute Zusammenarbeit mit dem Land und den Sozialpartnern. Das soll auch weiter so in den 23 Bezirks- und Außenstellen der Wirtschaftskammer Niederösterreich bleiben. „Wir unterstützen unsere Betriebe dabei, in den Regionen die Wertschöpfung zu sichern, für Arbeitsplätze zu sorgen und Lebensqualität sowie Wohlstand in unseren Orten zu schaffen“, resümierte Moser. Mehr zum Empfang auf S. 86.

