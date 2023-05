Unbekannter ließ in St. Veit Zirkustiere frei

Das Team des Zirkus Althoff, das derzeit in St. Veit gastiert, ist fassungslos. Ein Unbekannter ließ Mittwochnacht gegen 23.15 Uhr die Zirkustiere aus dem abgesteckten Paddockbereich frei. Ziegen, Lamas, Alpakas und Kamerunschafe liefen auf der Wiese neben dem Billamarkt durchs Zirkusareal zur Fahrbahn der daneben liegenden Bundesstraße 18 zu. „Wir konnten sie im letzten Moment alle abwenden. Keinem Tiere ist etwas passiert und zum Glück auch keinem Verkehrsteilnehmer“, sagt Christof Drexler vom Zirkusteam. Er ist entsetzt und bestürzt zugleich: „Wir stehen unter Schock! Warum machen Menschen so etwas?“

Aus diesem Paddockbereich ließ ein Unbekannter die Tiere des Circus Althoff frei. Foto: Wohlmann

Ein Mitarbeiter des Zirkus hat auch einen Verdächtigen gesehen. „Es war junger Mann, so an die 25 Jahre. Blonde Haare. Er war mit einem Fahrrad unterwegs. Als er uns sah, ergriff er die Flucht“, schildert eine Angehörige des Circus Althoff. Und: „Er schrie, ,Tierquäler! Tiere frei', erzählt sie und meint, dass der Mann einen eher slawischen Akzent gehabt hätte. Auf seiner Flucht sei er kurz mit dem Fahrrad gestürzt und dann weiter gefahren. „Er war auch in einem unserer Zirkuswagen und hat Heu daraus entnommen und auf der Rampe verteilt“, schildert sie weiter. Den Mann zur Rede stellen, konnte das Zirkusteam nicht, da sie ja die Tiere wieder in den mit Metall-Zaun-Elementen abgegrenzten Paddock lotsen mussten. An die 20 Tiere waren kurzfristig frei.

Der Unbekannte hat einfach einen Karabiner geöffnet und ein Paddock-Element zur Seite gehoben. „Er wollte auch einen unserer Esel rausziehen. Dieser spielt aber nicht mit und sein Halfter riss dabei ab“, schildert Drexler weiter. Sofort hat der Circus Anzeige erstattet. Die Polizei fuhr daraufhin verstärkt Streife in der Nacht. „Wir haben die Nacht mit dicker Jacke im Stall bei den Tieren verbracht. Wir haben Angst, dass der Täter wieder kommt“, sagt Drexler. Man hätte nicht damit gerechnet, dass in einem so kleinem ländlichen Ort so ein Vorfall passiert.

Dieses Zaunelement öffnete ein Unbekannter des Circus Althoff. Foto: Wohlmann

Am Folgetag waren St. Veit Polizeiinspektionskommandant Walter Schwarzenecker und Stellvertreter Raimund Lipensky zur genauen Aufnahme des Vorfalls nochmals vor Ort. Auch sie weisen daraufhin, dass mit solchen Aktionen, Menschen in Gefahr gebracht werden können, wenn die Vierbeiner auf der B 18 frei herumirren. Schwerste Unfälle für Mensch und Tier seien da nicht auszuschließen. „Wir werden aber, so lange der Zirkus hier ist, verstärkt bestreifen“, so die beiden.

