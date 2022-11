„After-Oktoberfest“ in Traisen: Ärger in der Partynacht

Das Traisner Oktoberfest kam bei den Gästen so gut an, dass die Veranstalter Gerhard und Kevin Bauer vor einigen Tagen zu zwei weiteren „After-Oktoberfest-Partys“ luden. Und auch diese erfreuten sich hohen Besucherzustroms, wie Kevin Bauer, bestätigt.

Außerhalb des Festgeländes kam es jedoch zu einigen Einsätzen für die Exekutive, im Bereich des Sportwegs. „Es gab mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung“, bestätigt Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner.

So soll ein Festgast einem anderen im Außenbereich einen Schlag ins Gesicht verpasst haben. Doch das war nicht die einzige Rangelei in der Nacht der Samstag-Oktoberfest-Party. Ein anderes Opfer soll zu Boden gegangen sein, weil ihm der Kontrahent einen Tritt in die Brust verpasst haben soll.

„Unsere Securitys dürfen dann einschreiten, wenn es zu Problemen innerhalb des offiziellen Festgeländes kommt.“ kevin bauer After-Oktoberfest-Veranstalter

Auch gab es eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung, Diese spielte sich im familiären Bereich ab. Ein Festbesucher soll seiner Mutter verbal am Telefon gedroht haben, weil dieser sichtlich nicht heimgehen wollte.

Auch einen Autoeinbruch musste die Polizei in dieser Nacht noch aufnehmen. Ein Unbekannter schlich sich gegen 2.30 Uhr morgens zu einem beim Sportweg abgestellten Auto. Er schlug das Fenster ein, griff hinein und entwendete aus einer Handtasche 20 Euro Bargeld und Münzen aus der Mittelkonsole des Wagens. Das war ein großer Schock für zwei Mädchen. Denn diese schliefen gerade im Auto, als sie vom Einbrecher überrascht wurden. Den beiden ist aber nichts passiert. Auch ein Suchtgiftdelikt wurde in dieser Nacht erhoben.

„Vorkommnisse sind bei Events nie auszuschließen“

Festveranstalter Kevin Bauer wusste auf NÖN-Anfrage nichts von den Vorfällen, betont aber, „dass, trotz hohen Besucheransturms innerhalb des Stadls, es weder bei der Samstag- noch bei der darauffolgenden Dienstagsparty innerhalb des Festgeländes zu Vorfällen gekommen ist“. An beiden Partynächten seien zehn Securitys für den Bedarfsfall vor Ort gewesen.

„Unsere Securitys dürfen dann einschreiten, wenn es zu Problemen innerhalb des offiziellen Festgeländes kommt“, erklärt er. Außerhalb der Absperrungen sei dies öffentlicher Raum und dafür die Polizei im Bedarfsfall zuständig. Vorkommnisse wie diese heiße er „natürlich nicht gut, seien aber bei größeren Veranstaltungen nie gänzlich auszuschließen“.

Auch im Zuge des zweiwöchigen Original Traisner Oktoberfests vor wenigen Wochen ist es zu mehreren unliebsamen Vorfällen, von einer Schlägerei bis hin zu mehreren Vandalenakten, rund um das Festgelände entlang des Sportwegs gekommen. Auch hier beteuerte Kevin Bauer, dass sich „sämtliche Vorkommnisse außerhalb des Stadls zugetragen hätten“ (Die NÖN berichtete).

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.