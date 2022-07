Blutspenden-Lage im Bezirk Lilienfeld: „Lage beruhigt sich“

Werbung

„Glücklicherweise beruhigt sich die Lage derzeit, da wirklich viele Menschen unseren Aufruf gehört und zum Blutspenden gegangen sind“, heißt es beim Roten Kreuz Traisental. Wichtig sei nun, „dass die Menschen regelmäßig zur Blutspende gehen, auch in den kommenden Wochen, dass in den typischen Urlaubsmonaten Juli, August, und September die Blutspende-Termine auch gut genutzt werden“.

„Wir bemerken nun immer mehr, dass bei der Bevölkerung eine gewisse Müdigkeit eingetreten ist und viele Botschaften nicht mehr durchdringen. Auch die Bereitschaft zur Blutspende ist davon massiv betroffen.“

Es gibt eine Vielzahl an Gründen für den Mangel an Blutkonserven, einer sticht aber besonders hervor: „In den vergangenen Monaten wurde uns allen viel abverlangt. Tagtäglich sind wir mit Botschaften aus dem Gesundheitswesen und den Auswirkungen weltweiter Krisen konfrontiert, die Solidarität und Unterstützung fordern. Wir bemerken nun immer mehr, dass bei der Bevölkerung eine gewisse Müdigkeit eingetreten ist und viele Botschaften nicht mehr durchdringen. Auch die Bereitschaft zur Blutspende ist davon massiv betroffen“, sind sich die Mitglieder des RK Traisental einig.

Die Pandemie sei ebenso ein Grund für die gesunkenen Blutspenden: „Vor allem in der Omikron-Welle durften viele krankheitsbedingt ihr Blut nicht spenden, was bei einer allgemein sehr niedrigen Spendenbereitschaft von 3,56 Prozent der Bevölkerung in Österreich im spendenfähigen Alter ein nicht zu unterschätzender Faktor ist“, so das RK.

Blutspendeaktionen mussten aber auch einfach abgesagt werden. Aufseiten der Spitäler ist parallel dazu ein erhöhter Verbrauch festzustellen: „Im Sommer beobachten wir generell einen Rückgang der Spendewilligkeit, da viele Menschen auf Urlaub fahren. Dementsprechend kommt der Gedanke an die Blutspende zu kurz. In den vergangenen Jahren konnten wir diesen Rückgang mit den im Frühjahr aufgebauten Reserven ausgleichen – heuer zeigen die verstärkten Maßnahmen vor dem Sommer aber leider kaum Wirkung“, erklärt Ärztin Ursula Kreil.

Und sie weiß: Nicht nur in Österreich ist die Lage besorgniserregend. In vielen Ländern Europas, ebenfalls in den USA, Australien oder Kanada haben die Blutspendedienste mediale Aufrufe gestartet, da sie auch mit einer niedrigen Spendenbereitschaft konfrontiert sind.

An der Rotkreuz-Bezirksstelle Hainfeld ist der ehrenamtliche Mitarbeiter Hans Fischer-Sperl mit der Koordination der Blutspendeaktionen betraut: „Der Engpass zurzeit hat meiner Meinung einige Gründe. Die Bevölkerung ist in den letzten beiden Jahren mit Informationen bezüglich Gesundheit und Medizin überschwemmt worden. Dass die Leute nun erstmal etwas Abstand und Zeit brauchen, um durchzuschnaufen, ist durchaus verständlich.“ Und weiters: „Der Betrieb in den Spitälern läuft wieder an und es werden wieder vermehrt Operationen durchgeführt, die in den letzten Jahren verschoben worden sind, da das Personal bei der Bewältigung der Pandemie benötigt wurde.“

Nicht die Blutgruppe, die Spende ist entscheidend

Die Rotkreuz-Bezirksstelle Hainfeld organisiert gemeinsam mit der Blutspendezentrale des Österreichischen Roten Kreuzes jedes Jahr bis zu sieben Blutspendeaktionen. Diese finden in Kaumberg, Rohrbach und Hainfeld statt: „Der Abstand zwischen den Terminen wird so gewählt, dass unsere Spender im Jahresverlauf möglichst oft spenden dürfen“, erklärt Hans Fischer-Sperl. Die Spenderzahlen in Hainfeld sind jedenfalls gut und konstant: „Bei der Aktion vom 28. Juni konnten wir erfreulicherweise 169 Teilnehmer verzeichnen.“ Im Bezirk Lilienfeld waren es im Jahr 2021 gesamt 654 Vollblutspenden, im ersten Halbjahr 2022 321.

Übrigens ist nicht die Blutgruppe entscheidend, sondern die Spende selbst: „Gott sei Dank ist die Blutgruppe 0 bei sehr vielen Menschen vorhanden. Besonders wenn Sie Blutgruppe 0 negativ besitzen, gelten Sie als Universalspender. Die roten Blutkörperchen dieser Gruppe sind mit allen anderen Blutgruppen kompatibel. Vor allem bei Notfällen, wo die Blutgruppe des Patienten nicht bekannt ist, kann sie lebensrettend sein“, erklärt Hans Fischer-Sperl.

Auch die Rotkreuz-Bezirksstelle Traisental bestätigt: „Jede Blutgruppe wird benötigt. Blut ist ein wichtiges Notfallmedikament, das in Österreich alle 90 Sekunden benötigt wird. Ein Großteil der Blutprodukte wird für die Behandlung schwerer Krankheiten, wie etwa bei Krebstherapien, verwendet. Außerdem werden Blutkonserven bei Unfällen, Operationen und bei Komplikationen im Rahmen von Geburten benötigt. Jede und jeder kann unerwartet in die Situation kommen, in der man auf Blutkonserven angewiesen ist. Blut wird fortlaufend benötigt, da Blutkonserven nur maximal 42 Tage haltbar sind.“

Die Blutspenden selbst werden bei den Aktionen an den Bezirksstellen lediglich abgenommen und dann entweder von der Blutbank oder der Blutspendezentrale des ÖRK übernommen und verwaltet.

Hans Fischer-Sperl ergänzt: „Die Spenden werden während der Blutspendeaktion kühl gelagert und danach sofort in eines der Labore transportiert. Dort wird das Blut untersucht und aufbereitet.“ Das Landesklinikum Lilienfeld erhält seine Blutkonserven aus der Blutbank St. Pölten, in der sich derzeit aufgrund erhöhter Spendenbereitschaft die Situation entschärft. „Operationen mussten bis dato aufgrund von fehlenden Blutkonserven nicht verschoben werden. Dennoch rufen wir gezielt auf, Blut spenden zu gehen: Blutspenden rettet nicht nur Leben, sondern ist auch gleich ein Gesundheitscheck für die SpenderInnen“, heißt es seitens des Krankenhauses.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sei die Anzahl der Blutspenden besonders früh zurückgegangen, Corona spiele eine Rolle. In der Ferienzeit sinke der Anteil generell, heuer habe der Einbruch jedoch bereits vorher begonnen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.