Mittelalterliches Töpfern in Kaumberg

Die Araburg hat im laufenden Jahr 2023 noch einiges zu bieten. Insgesamt sechs Burgbelebungen, mit je einem eigenen Thema, finden dieses Jahr auf der Burg statt. Nachdem die ersten beiden Belebungen den Holzbau und die mittelalterliche Küche zur Schau stellten, ging es in der nun schon dritten Belebung um das Töpfern. „Leider hatte das Wetter nicht ganz mitgespielt, aber die Stationen selbst waren von den Darstellern wieder hervorragend gestaltet“, berichtet Vizebürgermeister Alfred Brandtner. Die Belebungen finden immer am ersten Samstag des Monats statt. Weiter geht es am 5. August mit dem Thema Metallverarbeitung.

Pension Schöller: Nächstes Highlight auf der Araburg

Während man sich für die nächste Belebung noch bis August gedulden muss, steht am Samstag schon das nächste große Highlight auf der Araburg an.

Die Kaumberger Burgschauspieler bringen die Komödie „Pension Schöller“ auf die Burg und sorgen so für Theater mit einer ganz besonderen Kulisse. Das Stück von Carl Laufs und Wilhelm Jacobi wird dabei unter der Regie von Uschi Nocchieri an insgesamt neun Abenden bis inklusive den 30. Juli gespielt.