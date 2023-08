Türnitzer Falkenschlucht ist wieder begehbar

Ein heftiges Unwetter fegte Anfang des Sommers über Türnitz. Die Folge: massive Schäden an den Steganlagen und am Weg in der Falkenschlucht. Aus Sicherheitsgründen sperrte die Gemeinde das beliebte Ausflugsziel (Die NÖN berichtete).

Eine Spezialfirma und das Bauhof-Team waren viele Stunden für die Sanierungsarbeiten und Sicherungsmaßnahmen im Einsatz. – mit Erfolg: „Die Falkenschlucht ist ab sofort wieder begehbar“, informiert Bianca Punz vom Türnitzer Gemeindeteam. Die Sanierungskosten beliefen sich auf rund 30.000 Euro. Die Falkenschluchthütte hat noch bis 2. September am Samstag und Sonntag geöffnet.