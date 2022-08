Straßensanierung in Kleinzell startet Mitte September

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Sanierungsarbeiten der Ebenwaldstraße im unteren Bereich des Schneidergrabens an den Best- und Billigstbieter, die Firma Porr, zu vergeben.

„Die Sanierungsarbeiten betreffen den teilweisen Austausch der Belagsschicht an den am meisten geschädigten Stellen sowie die Oberflächensanierung an den brüchigen Stellen. Außerdem wird eine Sanierung der Uferböschung durch Neuaufbau der Steinschlichtung am Rande zum Bachbett in einem Teilbereich nach einem Katastrophen-Schaden durch ein Starkregenereignis vor wenigen Wochen vorzunehmen sein“, nennt Bürgermeister Reinhard Hagen die Details.

Dazu werden Mittel des Katastrophen-Fonds des Landes beziehungsweise für die Sanierungsarbeiten alle möglichen Fördermittel von Bund und Land lukriert.

Die fachliche Betreuung der Sanierungsarbeiten erfolge in bewährter Weise durch die Güterwegeabteilung des Landes NÖ, betreffend die Katastrophen-Schadensanierung werde die WLV NÖ kontaktiert, kündigt Hagen an.

Die Gesamtkosten werden etwa 70.000 Euro betragen. Die Arbeiten sind seitens der Baufirma für Mitte September vorgesehen. „Die betroffenen Anrainer am Ebenwald werden rechtzeitig über den genauen Termin in Kenntnis gesetzt“, verspricht Ortschef Hagen.

