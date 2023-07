In der Waldstraße in Hainfeld wird die Wasserleitung erneuert. Erst in der Vorwoche machten sich Vizebürgermeister Andreas Klos, , Bauamtsmitarbeiter und Gemeinderat Thomas Schweiger sowie Wassermeister-Stellvertreter Christoph Leitner eine Bild von der Baustelle. Im Zuge der Erneuerung der Wasserleitung und der Instandhaltungsarbeiten wird auch der Wasseranschluss für dei neuen Baugründe auf der „Lurger-Wiese“ vorbereitet.