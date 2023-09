Gastronom zahlte nicht, Lilienfelder AK schaltete sich ein

Wer arbeitet, möchte fair und pünktlich entlohnt werden. Das sollte selbstverständlich sein. Doch leider ist dem nicht immer so. Das weiß Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Burkhard Eberl.

Auch im Bezirk Lilienfeld gibt es so einige säumige Arbeitgeber. So wie einen Gastronomen. Er hat einfach zwei Dienstverhältnisse ohne Zustimmung der Dienstnehmer als „einvernehmliche Lösungen“ abgemeldet und abgerechnet. ,,Bei beiden Köchen sind vom Vorjahr noch 200 Euro offen und den beiden Mostviertlern wurden Minusstunden verrechnet, obwohl Arbeitsbereitschaft bestand. Der offene Urlaub in Form der Urlaubsersatzleistung und die anteiligen Sonderzahlungen wurden ebenfalls nicht bezahlt“, berichtet AK-Bezirksstellenleiter Burkhard Eberl.

Die Fälle wurden an das Rechtsschutzbüro übergeben, um die offenen Ansprüche in Höhe von mehr als 10.000 Euro brutto beim Arbeits- und Sozialgericht einzuklagen. ,,Das Verhalten des Gastronomiebetriebs ist einfach nur frech und unverständlich und zeigt null Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Eine Schande für eine Branche, die ohnehin mit massiven Mitarbeiterschwund zu kämpfen hat. So gewinnt man sicherlich keine motivierten Mitarbeiter“, grollt Eberl.

Der Gastronom hat inzwischen eines seiner Unternehmen in die Insolvenz geschickt. Es ist also durchaus möglich, dass dies auch bei diesem Unternehmen geschieht und am Ende der Insolvenzentgeltfonds, der von allen Arbeitgebern gespeist wird, für die Forderungen aufkommen muss.

580.000 Euro erkämpfte die AK im ersten Halbjahr

Für die Mitarbeiter der AK-Bezirksstelle Lilienfeld stand das erste Halbjahr ganz im Zeichen der Belastungen durch die enormen Teuerungen. ,,Mehr als 3.000 Menschen haben im ersten Halbjahr 2023 mit uns Kontakt aufgenommen", erzählt Bezirksstellenleiter Burkhard Eberl. In 1.555 Fällen benötigten die Menschen eine weiterführende Beratung sowie Unterstützung von AK-Experten.

,,Gerade die aktuellen Teuerungen machen einmal mehr deutlich, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle sind“, zieht Eberl Bilanz. Insgesamt hat die Bezirksstelle Lilienfeld im ersten Halbjahr rund 580.000 Euro für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Region gesichert.

82.000 Arbeitnehmer haben bereits im ersten Halbjahr die Hilfe der AK Niederösterreich wegen Problemen am Arbeitsplatz gesucht, wie die Auswertung der arbeits- und sozialrechtlichen Beratungen der Kammer zeige. ,,Wir haben 38, 1 Millionen Euro für die Betroffenen erreicht", weiß Kammerrat Josef Indra und meint weiter: „Auffällig waren gehäufte Probleme mit ungerechtfertigten Entlassungen. Bei den Insolvenzen von Kika/Leiner und Forstinger konnten wir den Beschäftigten rasch helfen.“

Unklare Lohnabrechnungen, Chefs, die auf einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses drängen, ungerechtfertigte Entlassungen: Im vergangenen Halbjahr sahen sich Niederösterreichs Arbeitnehmer zahlreichen Ungerechtigkeiten ausgesetzt. Dies zeige die Auswertung der arbeits­- und sozialrechtlichen Beratungen der AK Niederösterreich im ersten Halbjahr des Jahres.

Zwischen 1. Jänner und 30. Juni suchten mehr als 82.000 niederösterreichische Arbeitnehmer die Hilfe der AK Niederösterreich. ,,Bei einem großen Teil der Anfragen konnten unsere Experten schon mit einer Beratung weiterhelfen, etwa indem sie die Lohnabrechnung überprüften", schildert Indra und führt weiter aus: ,,Für mehr als 7.400 Arbeitnehmer mussten wir ausstehende Löhne und Gehälter beim Arbeitgeber einfordern oder diese für sie vor Gericht einklagen beziehungsweise ihre Ansprüche nach einer Insolvenz sichern."

Großinsolvenzen bei Kika/Leiner und Forstinger forderten auch die AK

Für diese Menschen erreichte die AK Niederösterreich im ersten Halbjahr Nachzahlungen in der Höhe von insgesamt 38,1 Millionen Euro. ,,Ohne unsere Beratung und Rechtsvertretung wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen", fasst lndra zusammen.

Auffällig waren aus Sicht der Arbeitsrechtsexperten gehäufte Probleme mit ungerechtfertigten Entlassungen oder Nichtbezahlung von Entgeltbestandteilen. ,,Für eine Entlassung müssen triftige Gründe vorliegen, durch die dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung mit einer allfälligen Kündigungsfrist nicht zumutbar ist. Für Arbeiter und Angestellte gibt es nach wie vor unterschiedliche Gründe, die eine Entlassung rechtfertigen“, so Novak. Da Entlassungen negative finanzielle Folgen haben, sei es wichtig diese zu bekämpfen.

Eine besondere Herausforderung für die AK Niederösterreich waren die beiden Großinsolvenzen bei Kika/Leiner und Forstinger. ,,Durch den unermüdlichen Einsatz unserer Berater konnten wir schnellstmöglich die Ansprüche der Arbeitnehmer sicherstellen und auch die Auszahlungen veranlassen", berichtet Kammerrat Indra.