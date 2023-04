„Gesunde Gemeinde Rohrbach“ startet wieder durch

„Inkontinenz. Ein Tabuthema“ , doch warum, wenn es doch so viele betrifft? Helga Kunz, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie ausgebildete Inkontinenz- und Stomaberaterin, stellt in ihrem Vortrag am 27. April Therapiemöglichkeiten für Angehörige und Betroffene bei Blasenschwäche vor. Die Rohrbacherin gibt dabei auch praktische Tipps, um das Leben wieder lebenswerter zu machen. Beginn ist bei freiem Eintritt um 19 Uhr im Gemeindesaal Rohrbach.

Felix Hagen von „Natur im Garten“ hält indes am 4. Mai einen Vortrag zum Thema „Speisekammer Garten“. Das Themenfeld erstreckt sich dabei vom Gemüseanbau über Kräuter bis zur Kultivierung von Obst und Haltbarmachung sowie Lagerhaltung. Außerdem wird darauf eingegangen, welche räumlichen und zeitlichen Ressourcen es braucht, um Nutzpflanzen anzubauen und zu verwerten. Der Vortrag findet ebenfalls um 19 Uhr im Gemeindesaal statt.

„In Kooperation mit dem Roten Kreuz werden ebenfalls für heuer Aktivitäten angedacht“, informiert „Gesunde Gemeinde Rohrbach“-Arbeitskreisleiterin Maria Vonwald, dass diesbezüglich aber noch keine konkreten Termine fixiert sind. „Gesunde Gemeinde“-Regionalleiterin Anna Speiser stellte im Arbeitskreis über die neuesten Themenangebote von „Tut gut vor“.

Mit Ernährungswissenschafterin Ulrike Fertl konnten die Mitglieder des Arbeitskreises, die Gemeinderäte Katrin Breitler, Brigitte Rosenbaum, Philipp Schalko und Martha Filek sowie Maria Kaiblinger und Monika Zöchling über die Thematik „Wohlbefinden und Krankheitsvorbeugung“ diskutieren.

Arbeitskreisleiterin Maria Vonwald ließ in der Sitzung auch das abgelaufene Jahr Revue passieren. Sie berichtete etwa über den Wandertag im Frühjahr 2022 , der sehr gut besucht war. Auch die Vorträge über mentale Gesundheit und die dazugehörigen Themenwanderungen wurden voriges Jahr von der Bevölkerung gut angenommen.

Für die sachgerechte Gestaltung und Pflege der kommunalen Grünpflanzen wurde die Gemeinde Rohrbach von „Natur im Garten“ mit dem „Goldenen Igel“ bedacht und in Kooperation mit dem Rot Kreuz fand ein Erste-Hilfe-Kindernotfallskurs im Feuerwehrhaus statt. Die vierte Klasse Volksschule erhielt auch im Vorjahr wieder eine Unterstützung für das MFM-Sexualprojekt.

