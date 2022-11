Arbeitslosigkeit im Bezirk Lilienfeld: Rückgang flacht ab

„Trotz größer werdender Herausforderungen fällt eine erste Bilanz für das heurige Jahr für den Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld sehr positiv aus: Gegenüber dem Jahr 2021 wird die Arbeitslosenquote von 7,0 Prozent heuer auf 5,6 Prozent zurückgehen, dem niedrigsten Wert seit dem Jahr 2008 mit 4,7 Prozent“, informiert Arbeitsmarkt (AMS)-Lilienfeld-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch und meint: „Demnach konnten wir heuer den wirtschaftlichen Aufschwung auch mit organisatorischen Reformen optimal nutzen, um die Schlagkraft in der Vermittlungsarbeit kräftig zu erhöhen.“

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in Niederösterreich wird bis zum Ende des Jahres im Vergleich zum Vorjahr wohl deutlich nachlassen.

Gerade die Langzeitarbeitslosigkeit ist stark zurückgegangen. Aktuell sind 90 Personen im Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld bereits ein Jahr oder länger auf Jobsuche. In den letzten 12 Monaten konnte die Langzeitarbeitslosigkeit damit um 43,8 Prozent rückgebaut werden. „Wir haben nach wie vor einen konstanten und starken Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Langzeitarbeitslosen. Die Anstrengungen zur Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit stehen nach wie vor ganz oben auf unserer Agenda“, manifestiert die AMS-Chefin.

Die Entwicklungen am Arbeitsmarkt

Ende Oktober waren beim AMS in Lilienfeld 536 Personen arbeitslos vorgemerkt – ein Rückgang um 58 Arbeitslose oder 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Konkret waren Ende Oktober 256 Frauen und 280 Männer im Bezirk arbeitslos gemeldet. Zusätzlich befanden sich 157 Arbeitsuchende in einer vom Arbeitsmarktservice (AMS) geförderten Weiterbildung.

Die sinkenden Zahlen zeigen sich mittlerweile überwiegend nur mehr bei den Männern, während die Frauenarbeitslosigkeit steigt: Bei den Frauen gab es ein Plus von 2,8 Prozent, bei den Männern ein Minus von 11,4 Prozent. Nach Altersgruppen analysiert, gibt es bei den jugendlichen Frauen einen Zuwachs um 19,2 Prozent. Bei den Jugendlichen bis 25 Jahre steht ein Minus von 9,4 Prozent. Bei den Frauen ab 50 Jahren zeigt sich hingegen ein Plus von 14,5 Prozent.

Insgesamt gibt es bei Männern und Frauen ab 50 Jahren noch ein Minus von 0,8 Prozent. Im Oktober profitierten die Männer eindeutig mehr als die Frauen und zwar in allen Kategorien, außer bei der Langzeitarbeitslosigkeit und Frauen mit nicht-österreichischer Herkunft. Die Langzeitarbeitslosigkeit sinkt bei den Frauen mit minus 56,7 Prozent stärker als bei den Männern mit minus 36 Prozent. Bei ausländischen Frauen sinkt die Arbeitslosigkeit mit minus -31,2 Prozent stärker als bei den Männern mit minus 6,0 Prozent.

Nach Branchen gab es die stärksten Rückgänge gegenüber dem Vorjahr im Verkehrswesen mit minus 27,3 Prozent, in den wirtschaftlichen Dienstleistungen mit minus 17,3 Prozent sowie in der Produktion und in der Beherbergung und Gastronomie mit je minus 17,8 Prozent. Neben den 498 freien Arbeitsplätzen stehen im Bezirk mit 47 Lehrstellen um 20,5 Prozent mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung.

