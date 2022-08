Mehr Junge im Bezirk Lilienfeld ohne Job

Werbung

Die neue Statistik des Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld ist da und sie gibt ein klares Bild: Die Unternehmen im Bezirk suchen weiterhin dringend nach Arbeitskräften.

Ende Juli 2022 waren beim AMS Lilienfeld 546 freie Stellen gemeldet. „Wir werden unsere intensive und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Betrieben fortführen und versuchen, mit attraktiven Förderangeboten auch benachteiligten Personen bei der Personalauswahl eine Chance zu verschaffen“, nennt AMS-Lilienfeld-Chefin Margareta Selch als Strategie.

„Je länger Menschen ohne Erwerbstätigkeit sind, desto schwieriger wird der Wiedereinstieg am Arbeitsmarkt.“ margareta selch Leiterin des AMS Lilienfeld

952 freie Stellen konnten heuer bereits besetzt werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 23,5 Prozent. Niederösterreich bleibt beim Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit Spitzenreiter in Österreich: Im Juli verzeichnete Niederösterreich mit einem Minus von 2.959 bzw. 30,6 Prozent im Vergleich zu Juli 2019 den mit Abstand stärksten Rückgang in ganz Österreich. Bundesweit beträgt der Rückbau nur minus 13,5 Prozent.

Der Bezirk Lilienfeld verzeichnet einen 44,3-prozentigen Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit gegenüber Juli 2020 und einen zwölfprozentigen Rückgang gegenüber 2019. Aktuell sind im Bezirk 103 Personen ein Jahr oder länger arbeitslos vorgemerkt. „Je länger Menschen ohne Erwerbstätigkeit sind, desto schwieriger wird der Wiedereinstieg am Arbeitsmarkt. Wir werden Job- und Unterstützungsangebote forcieren, um Langzeitarbeitslose bei der schnellstmöglichen Rückkehr ins Erwerbsleben zu unterstützen“, bekräftigt Selch.

Ende Juli waren beim AMS Lilienfeld 561 Personen arbeitslos vorgemerkt – ein Rückgang um 78 Arbeitslose (12,2 %) im Vergleich zum Vorjahr. In Relation zum Vorkrisenniveau 2019 ging die Arbeitslosigkeit im Bezirk sogar um 14,9 Prozent zurück.

Konkret waren Ende Juli 258 Frauen und 303 Männer arbeitslos gemeldet. Zusätzlich befanden sich 104 Arbeitsuchende in einer geförderten Weiterbildung. „Es profitieren alle Altersgruppen, mit Ausnahme der Jugendlichen“, gibt sie zu bedenken.

Während die Arbeitslosigkeit gesamt ein Minus von 12,2 Prozent aufweist, ist diese bei Personen bis 25 Jahre um 14 Prozent gestiegen. Bei den über 50-Jährigen gibt es hingegen ein Minus von 15,9 Prozent. Im Juli profitierten seit geraumer Zeit die Männer wieder etwas mehr als die Frauen. Es zeigt sich ein Minus von 9,8 Prozent bei den Frauen und ein Minus von 14,2 Prozent bei den Männern.

Nach Branchen gab es die stärksten Rückgänge gegenüber dem Vorjahr im Gesundheits- und Sozialwesen (-36,6 %), in der Beherbergung und Gastronomie (-32,8 %) und in der Produktion (-30,8 %).

Neben den 546 freien Arbeitsplätzen stehen im Bezirk mit 55 Lehrstellen um sieben Prozent mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung.

