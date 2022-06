Arbeitsunfall Landwirt nach Sturz in Stall in Rohrbach a.d. Gölsen schwer verletzt

B ei Arbeiten in einem Stall in Rohrbach a.d. Gölsen (Bezirk Lilienfeld) ist am Montagnachmittag ein 61-jähriger Landwirt schwer verletzt worden.