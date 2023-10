Preis für Lilienfelder Künstler Karl Heigel

In die Vielzahl von Auszeichnungen, die Karl Heigel für seine Kunst bereits erhielt, reiht sich nun eine weitere ein. Der Landesverband Wien, Niederösterreich, Burgenland der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs verlieh kürzlich dessen „Art Award“. Der Preis verfolgt das Ziel, die künstlerische Qualität in der zeitgenössischen bildenden Kunst zu würdigen und das Talent, die Vision und den Innovationswillen der Mitglieder zu fördern. Heuer war das Thema der Ausschreibung „Von 1×1 bis Pythagoras“.

Der Lilienfelder Künstler Heigel holte sich bei dem Preis kurzerhand den ersten Platz in der Kategorie Malerei/Grafik — und zwar mit seinem Werk „Als Pythagoras mit dem Riesenrad fuhr, sah er Hypotenusenquadrate“.

„Ich wollte das Thema humorvoll auffassen. Deswegen habe ich den Pythagoras mit dem Wiener Riesenrad fahren lassen“, erklärt der Künstler. Die Eisenkonstruktion des Riesenrades, die ja viele Dreiecke beinhaltet, würden auch gut zum Lehrsatz des Pythagoras passen. Zwei Bilder, also ein Diptychon, fertigte er an.

Gezeichnet hat er diese mit Kugelschreiber. Das hat vor allem einen praktischen Hintergrund: „Ich habe so viele Kugelschreiber. Ich spende an sicher 15 bis 20 Institutionen und die verschicken alle sehr gerne Kugelschreiber.“ Mit der Hand würde man heute kaum noch schreiben, also verwendet er die Stifte gerne zum Zeichnen.

1.000 Euro Preisgeld gibt es für die Auszeichnung. Heigel wird dieses wieder in seine Kunst investieren. „Geld kann man immer gut gebrauchen. Schon alleine ein Bilderrahmen in der Größe kostet mittlerweile fast 100 Euro“, sagt er.

Dieser Preis ist für Heigel etwas sehr Besonderes. Denn auf den ersten Platz hat er es zum allerersten Mal geschafft. Zweimal war er bereits Zweiter und ein weiteres Mal unter den besten Fünf. Aufgrund der starken Konkurrenz sei es eine große Herausforderung, bei dem Preis so gut abzuschneiden.