Pass-Egal-Wahl: Für mehr Demokratie

In Österreich dürfen 18 Prozent – fast ein Fünftel der Bevölkerung im wahlberechtigten Alter - nicht an Wahlen teilnehmen. In Niederösterreich sind 163.171 Bürger und somit 11,3 Prozent der Bevölkerung im wahlfähigen Alter ausgeschlossen.

„Viele dieser Menschen leben bereits lange hier, doch sie haben keinen österreichischen Pass. Um auf dieses Demokratiedefizit aufmerksam zu machen, findet im Vorfeld der NÖ Landtagswahl die ,Pass-egal-Wahl‘ statt“, erklärt der Hainfelder Franz Witzmann. Er initiiert daher mit dem Verein „Herzverstand“, der auch den Integrationstreffpunkt „Comedor del Arte“ betreibt, eine „Pass-egal-Wahl“ im Bezirk.

Am Samstag, 21. Jänner, können zwischen 9 und 14 Uhr im Durchgang beim Hainfelder Gemeindezentrum alle Menschen, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, symbolisch ihre Stimme für eine der kandidierenden Parteien abgeben. „Menschen mit österreichischem Pass, die die Forderung nach Wahlrecht für ausländische Mitbürger unterstützen, können auch eine Solidaritätsstimme abgeben“, erklärt er.

Der Hintergrund: #zusammenHalt NÖ, SOS Mitmensch und andere Initiativen fordern, dass alle Menschen, die in Österreich ihren Lebensmittelpunkt haben und die genügend Zeit hatten, sich mit der politischen Situation vertraut zu machen, an Wahlen teilnehmen dürfen. Menschen, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, sollen nach fünf bis sieben Jahren das aktive und passive Wahlrecht erhalten.

„Die Teilnahme an Wahlen ist ein zentraler Aspekt unserer Demokratie. Es ist wünschenswert, dass Menschen mit Migrationshintergrund, die hier voraussichtlich bis an ihr Lebensende leben, mitentscheiden können. Denn Demokratie lebt von Beteiligung, nicht von Ausschluss“, begründet Witzmann sein Engagement.

