Volksschule Rohrbach mit größter Investition im IT-Bereich

„Heuer stehen größere finanzielle Anschaffungen an, da sowohl in das Gebäude als auch in digitale Lehrmittel investiert wird“, weiß Schulobmann Josef Retzl.

Das Eingangs-Portal der Volksschule ist in die Jahre gekommen und sollte schon im Vorjahr erneuert werden. Krankheits- und pandemiebedingt musste der Einbau des modernen Portals mehrmals verschoben werden.

Das neue Eingangs-Portal der Rohrbacher Volksschule präsentieren Schulobmann Josef Retzl, Sebastian Strobl, Bürgermeister Karl Bader, Sebastian Stritzl und Volksschuldirektorin Magdalena Fertner. Foto: Steyrer

Doch nun war es endlich soweit. Holzprofi Peter Zöchling von der gleichnamigen Tischlerei aus Traisen erhielt den Auftrag für das moderne Holz-Portal mit Alu-Deckschale.

„Durch die Dreifach-Verglasung ist die Schule nicht nur energetisch aufgewertet, sondern auch optisch. Durch die moderne Sicherheitstechnik hält sie auch ungebetenen Eindringlingen besser stand“, informiert Sebastian Stritzl vom Gemeinde-Bauamt.

Software-Anbieter Oliver Strobl von MyVisionSoft stattete die Schule bereits mit moderner Technik aus. So wurden 20 Tablets inklusive Schutzhüllen und fahrbarer Koffer mit Lademöglichkeiten angeschafft. Mit dem Ankauf von 18 Schüler-PCs und je einem PC für das Lehrerzimmer sowie für die Direktion, 20 Stück 27-Zoll-Bildschirmen und zwei Notebooks erweitert sich der Bogen an digitalen Erneuerungen.

Diese moderne Digitalisierung stellt die größte Investition dar, die wir im IT-Bereich bisher an unserer Volksschule hatten.“ Josef Retzl Schulobmann, Rohrbach

Neue Perspektiven für den Unterricht bringen künftig aber auch zwei digitale Schultafeln. Die Firma Gemdat NÖ wurde mit der Lieferung und Installierung der beiden Smartboards beauftragt. „Die unterschiedlichen modernen Lernmethoden bringen den Kindern viele Chancen für die Zukunft“, freut sich Schulleiterin Magdalena Fertner über die Anschaffung der digitalen Lernwerkzeuge.

Geschäftsführender Gemeinderat und Schulobmann Josef Retzl ergänzt: „Diese moderne Digitalisierung stellt die größte Investition dar, die wir im IT-Bereich bisher an unserer Volksschule hatten.“

Die Gesamtkosten der IT-Investition und des neuen Eingangs-Portals belaufen sich mit Montage auf rund 70.000 Euro.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren