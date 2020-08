Unter der Reihe „Berg.Musik.Abend“ setzt die Mariazeller Bürgeralpe ihre langjährige Tradition von Musikveranstaltungen am Berg auch im heurigen Sommer mit Konzerten im kleineren Rahmen und mit Präventionskonzept fort. Höhepunkt dieses Veranstaltungsreigens ist die CD-Präsentation „Echte Freind“ mit dem einzigen Steiermark-Konzert der Edlseer in diesem Sommer am 28. August.

Eng verbunden mit ihrem Lieblingswallfahrtsort Mariazell, präsentieren die drei Steirer, die mit rund 4.000 Konzerten, 400 TV-Sendungen sowie zwei Millionen verkauften Tonträgern und ebenso vielen Konzertbesuchern zu den erfolgreichsten volkstümlichen Schlagerbands der Gegenwart zählen, auf der Bürgeralpe neben ihren bekannten Hits auch Lieder ihres soeben erschienenen Albums „Echte Freind“.

Dabei kommt es an diesem Abend zu einer echten Weltpremiere, wenn das „Mariazeller Lied“ – ihre Hymne an die Region, welche die Edlseer anlässlich ihres 20. Bühnenjubiläums komponiert haben – nun erstmals im Arrangement für Blasmusik von der Stadtkapelle Mariazell aufgeführt wird.