24-jährige Pilgerin: „Man braucht nicht viel, um glücklich zu sein“

Am 21. April machte sich Lisa Hollaus auf den Jakobsweg. Auf ihrer Reise sammelte die 24-Jährige viele Eindrücke und schöne Erinnerungen, die ihr für immer bleiben werden. Im Interview mit der NÖN erzählt Hollaus mehr über ihre Leben als Pilgerin.

NÖN: Was hat Sie dazu bewogen, den Jakobsweg zu gehen?

Hollaus: Das Bedürfnis, Zeit zum Nachdenken zu haben und dem hektischen Alltag zu entfliehen. Daher war ich mir anfangs eigentlich gar nicht sicher, ob ich bis nach Spanien gehe und bin einfach einmal in die Richtung losgelaufen.

Wie lange waren Sie unterwegs?

Hollaus: Ich kam nach 131 Tagen am 29. August in Santiago de Compostela an. Hier blieb ich dann zwei Tage am Meer in Finestere. Eine Woche später war ich dann auch schon wieder Zuhause. Insgesamt waren es zirka 4,5 Monate, die ich unterwegs war.

Was waren die größten Herausforderungen?

Hollaus: Der Wettlauf gegen die Hitze in Spanien an manchen Tage. Ohne Schatten und bei über 40 Grad unterwegs zu sein, war gewöhnungsbedürftig. Aber man lernt, sich anzupassen und dann heißt es eben einfach früh aufstehen, im Dunkeln gehen, viel trinken und den Tag am frühen Nachmittag beenden. Auch die Einsamkeit anfangs in Frankreich war eine mentale Herausforderung, da ich leider kein Französisch spreche und Englisch in den kleinen Dörfern oft nicht sehr verbreitet ist.

Was waren die schönsten Erlebnisse auf Ihrer Reise?

Hollaus: Davon gab es viele! Zum einen das Wandern von See zu See, umgeben von den wunderschönen Schweizer Alpen, aber auch das Durchschlendern der beeindruckend gut erhaltenen mittelalterlichen Städtchen Frankreichs oder der Moment, als ich zum ersten Mal das Meer erblickte. Meine schönsten Erinnerungen jedoch sind alle verbunden mit Menschen, denen ich am Weg begegnen durfte. Vom gemeinsamen herzhaften Lachen, tiefsinnigen Gesprächen, Gleichgesinntheit, gegenseitigem Verständnis, bishin zu der immensen Gütigkeit einer älteren französischen Dame, die mich eines Tages ganz selbstverständlich von der Straße zu ihr alleine ins Haus holte und mir Frühstück zubereitete, ohne auch nur die geringste Gegenleistung zu erwarten.

Sind Sie an einem Punkt an Ihre Grenzen gekommen?

Hollaus: Natürlich hatte ich Tage, an denen der Weg ewig lang schien, aber an meine Grenzen bin ich zum Glück nie gestoßen. Vermutlich auch, weil ich meist, ohne mir eine Unterkunft vorzubuchen, losging und nicht versuchte, so viele Kilometer wie möglich zu gehen. Dadurch konnte ich mich sehr gut anpassen und musste nie viel weiter gehen, als ich mir selbst zutraute.

Gab es gefährliche Situationen?

Hollaus: Nichts Schlimmes. Einmal begegnete mir eine große Herde an ausgebüchsten Mutterkühen mit Kälber und Stieren, mitten am Weg in Frankreichs Einöde, aber sowas kann einem auch beim Wandern in Österreich passieren.

Wie haben Sie die Reise finanziert?

Hollaus: Gespart. Pilgern ist vermutlich die billigste Art und Weise zu Reisen überhaupt. Alle Ausgaben, die man am Ende des Tages hat, sind Essen und Unterkunft und dabei gibt es oft große Rabatte.

Wo haben Sie übernachtet?

Hollaus: Unterkünfte findet man online oder mittels eines Reiseführers ganz leicht und notfalls fragt man einfach die Einwohner im Ort um Auskunft. Dabei hatte ich alles Mögliche, von Gasthöfen, Privatpersonen die ein extra Zimmer haben, Klöster, Schlafen im Stroh, Pfarrhöfe, Campingplätze, Hostels, ehrenamtliche oder private Pilgerunterkünfte, bis hin zu großen Schlafräumen mit bis zu 100 Betten in Teilen Spaniens.

Wie kann man sich den Alltag bei so einer Reise vorstellen?

Hollaus: Der Alltag sah bei mir meist ähnlich aus: Aufstehen oftmals schon um 5 Uhr oder früher, Rucksack packen, frühstücken, viel Gehen mit regelmäßigen Pausen, bis man irgendwann an seinem Tagesziel ankommt. Bei mir waren das meist 25 bis 35 Kilometer. Dann kommt die Routine: Einchecken, duschen, Wäsche waschen, etwas entspannen, eventuell den nächsten Tag planen, den Ort erkunden oder den Tag mit anderen Pilgern beim Abendessen ausklingen lassen.

Wie kamen Sie mit simplen Dingen wie Essen, Trinken oder Pflege in fremder Umgebung zurecht?

Hollaus: Das kam ganz auf das Land an. In Österreich und der Schweiz gab es immer mal wieder Supermärkte am Weg. In Frankreich musste ich teilweise etwas vorausplanen, um genügend Verpflegung mit zu haben und in Spanien finden sich mehr als genug kleine Bars und Verkaufsläden am Wegesrand. Auch meine Wasserflasche konnte ich mir oft in Bars oder Brunnen am Wegrand auffüllen.

Haben Sie Menschen auf Ihrer Reise getroffen, die interessante Geschichten zu erzählen hatten oder sind Sie Menschen begegnet, die Sie auf Ihrer Reise begleitet haben?

Hollaus: Anfangs war ich viel alleine unterwegs, da der Mai in Österreich ja eher regnerisch und kalt war dieses Jahr. Ab der Schweiz traf ich hin und wieder andere Pilger. In Frankreich war es anfangs etwas einsam, da dies ein Abschnitt war, der nicht sehr begangen ist und auch die Orte sehr klein und ruhig gelegen sind. Doch das änderte sich später und ab Spanien waren es dann täglich viele neue Gesichter und damit auch viele neue Geschichten. Dort bildete sich schnell eine Gruppe von alleinreisenden Pilgern aus allen möglichen Ländern wie Australien, Israel, England, China oder Namibia, aus unterschiedlichen Geschlechtern und Altersgruppen, die wir gegen Ende schon Camino (das spanische Wort für den Weg)-Familie nannten.

Warum pilgern Menschen?

Hollaus: Geschichten dazu hört man sehr viele, denn jeder hat seine eigenen Beweggründe, den Weg zu gehen. Viele gehen, um eine Trennung oder einen Verlust zu verarbeiten, sich einen Lebenswandel ersehnen, aus Glaubens- oder Gesundheitsgründen, der Natur näher zu sein oder einfach nur, um Zeit für sich selbst zu finden. Generell war ich stark beeindruckt davon, wie das gemeinsame Pilgern, so schnell, so viele komplett unterschiedliche Menschen tief verbinden kann. Und wie man nur durch das tägliche Schultern seines Rucksacks und Gehen einer Richtung gleich Teil einer riesen herzhaften Gemeinschaft wird.

NÖN: Was nehmen Sie aus dieser Reise für Ihren künftigen Lebensweg mit?

Hollaus: Wenn ich eines gelernt habe, dann ist das, wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Man hört diesen Satz immer wieder, doch man versteht es erst wirklich, wenn man es selbst ausprobiert hat. Denn wenn man seinen Alltag auf das Wesentliche reduziert, bereiten einem die kleinsten Dinge eine riesige Freude. Zum Beispiel: Die Freude über einen unerwarteten Kaffee auf Spendenbasis am Wegesrand, wenn mir nach stundenlangem Gehen langsam die Energie ausging und der Weg noch weit war, noch nie war Filterkaffee so gut! Außerdem begegnet man anderen Menschen sowie den Ländern und deren Kulturen so viel intensiver. All die Dinge, die uns in unserem „normalen" Alltag Sorgen bereiten, werden klein, unwichtig und sind letzten Endes doch nicht unlösbar.

NÖN: Hat Glauben eine Rolle für Sie gespielt?

Hollaus: Beim Antritt nicht wirklich. Jedoch ist der Jakobsweg eine spirituelle Reise und letzten Endes wird man, ob man es will oder nicht, sich mit seinem eigenen Glauben auseinandersetzen.