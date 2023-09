Geschichtsworkshop zu NS-Lagern in Traisen

NS-Lager im Raum Traisen. Diese gab es. Das steht fest. Doch vieles ist in Vergessenheit geraten und einiges an Spuren verloren gegangen. Viele Zeitzeugen leben nicht mehr.

Das Institut für Jüdische Geschichte Österreichs (INJÖST) begibt sich gemeinsam mit Bürgern aus Traisen und Umgebung auf die Spurensuche (Die NÖN berichtete). Beim dritten Workshop zu NS-Lagern in Traisen in der Gemeindebücherei berichteten die Teilnehmer von ihren neuen Forschungsergebnissen. So konnte zum Beispiel Alfred Streicher von der Topothek Traisen neu aufgetauchte Fotos vom damals existierenden Zwangsarbeiterlager in Traisen vorlegen. „Diese Baracken befanden sich entlang der heutigen B18, ungefähr in der Gegend der heutigen Gölsensiedlung“, schildert er. „Dieser Fund ist umso bemerkenswerter, als bis dato kaum Bildmaterial darüber zur Verfügung stand“, waren sich die Workshop-Teilnehmer einig. Die Fotos wurden im Zuge der Recherchen in Wien aufgestöbert, wo der Enkel des angeblichen damaligen Lagerleiters lebt.

Hofchronik der Familie Hollaus liefert wichtige Quellen

Michael Pirker von der Topothek brachte die Memoiren von Johann Hollaus mit, dem 2018 verstorbenen Altbauern der heutigen Jausenstation Hollaus. In dieser illustrierten Hofchronik unter dem Titel „Freud und Leid am Grillenberg“ gibt es unter anderem die Geschichte eines russischen Kriegsgefangenen namens Niki zu lesen, der als „Zwangsarbeiter“ auf dem Bauernhof der Familie einquartiert war. Dieser Kriegsgefangene hatte als Knecht am Hof mit Sicherheit ein besseres Leben als die Zwangsarbeiter im Barackenlager unten im Ort.

„Niki wurde von Johann Hollaus als fleißiger Arbeiter beschrieben, der froh und dankbar war, bei ihnen leben zu dürfen, und es entstand eine richtige Freundschaft mit der Bauernfamilie. Tragischerweise wurde dieser Niki beim Einmarsch der Russen von seinen eigenen Landsleuten erschossen, weil er zu viel Sympathie für seine Unterkunftsgeber gezeigt hatte“, schildert dieser.

Hans Schweiger, der Autor des Buches „Kriegsschicksale aus dem Bezirk Lilienfeld“, machte auf die Dringlichkeit aufmerksam, die bereits im Zuge der bisherigen Workshops gefundenen Spuren und Hinweise aus der Bevölkerung möglichst bald weiterzuverfolgen. Er wisse aus der Erfahrung der eigenen Recherchen und Interviews mit Zeitzeugen, dass meist mehrere Gespräche nötig seien, um die Lebenserinnerungen zu Papier zu bringen. „Man muss sich den betagten Personen unbedingt ausreichend widmen und oft fallen den Zeitzeugen beim zweiten oder dritten Gespräch noch weitere Details ein“, meinte dieser.

Janina Böck-Koroschitz und Philipp Mettauer vom INJÖST gaben bekannt, das nach Ende der Workshop-Reihe im Herbst 2024 darüber eine Broschüre herausgebracht werden soll. Außerdem wird es von 4. bis 6. November eine Tagung auf der UNI Krems geben, bei der die gesamten Forschungsergebnisse für den Zentralraum Niederösterreich präsentiert werden sollen.

Der nächste Workshop, wieder veranstaltet von der Bücherei Traisen, findet erst im Frühjahr 2024 statt. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.