Kleinzeller moderiert Polizei-Podcast

Unter der Woche ist er in Wien, dazwischen aber immer wieder in seinem Heimatort Kleinzell: der Sprecher des Innenministeriums Patrick Maierhofer. Viele kennen den 39-Jährigen auch noch als Sprecher der Landespolizeidirektion Wien.

Jetzt ist Maierhofer auch regelmäßig auf den Social Media Kanälen zu hören und zwar beim neuen Polizeipodcast des Innenministeriums „Funkspruch an Alle“. Neben grundlegenden Polizeithemen wird im Podcast auch mit verschiedenen Expertinnen und Experten über aktuelle Themen, Entwicklungen und Kriminalitätsformen gesprochen. Bereiche wie Alkohol und Suchtmittel im Straßenverkehr, vermisste Personen in Österreich, die Polizei-Diensthundeeinheit sowie Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Fußballspielen werden unter anderem Gesprächsthema sein. Aber es wird auch Informationen und Tipps für die Polizeiaufnahmeprüfung geben. „In diesem Fall wird mit einer Expertin aus der Polizei-Aufnahme gesprochen“, sagt Maierhofer. In mehreren Folgen sind auch Außendienstreportagen geplant.

Jetzt gibt es einmal zehn Folgen auf den gängigen Social-Media-Kanälen alle zwei Wochen zu hören. „Wir planen aber eine zweite Staffel“, verrät Maierhofer. Besonders hörenswert findet er, sei die Staffel „Wachzimmer Ottakring - echte Polizeiarbeit oder gescriptetes Konzept?“, aber auch die anderen Folgen geben gute Einblicke in die Vielfalt und Herausforderungen des Exekutivdienstes.

Mit der Serie wollen wir Gerüchte aufheben und über die verschiedensten Einsatzgebiete der Polizeiarbeit aufklären. Patrick Maierhofer, Podcast-Moderator und BMI-Pressesprecher

„Mit der Serie wollen wir Gerüchte aufheben und über die verschiedensten Einsatzgebiete der Polizeiarbeit aufklären“, begründet Maierhofer das Podcast-Projekt. Dafür hat er sogar extra noch eine Sprecherausbildung bei der ehemaligen Ö3-Moderatorin Daniela Zeller gemacht. An den rund eineinhalbjährigen Vorbereitungen wirkte auch der zweite Ressortsprecher des Innenministeriums, der Kaumberger Harald Sörös, mit.

Als Moderatoren-Duo werden aber Patrick Maierhofer und der 32-jährige Polizeikollege Andreas Farcas zu hören sein. Die Musik für den Podcast wurde von der Wiener Polizeimusik komponiert und aufgenommen.

https://rss.com/podcasts/funkspruchanalle/

