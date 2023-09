Polizisten pilgerten nach Mariazell

Bereits zum 17. Mal fand die Polizeiwallfahrt statt. Mehrere hundert Polizisten pilgerten am Freitag in den Wallfahrtsort. Höhepunkt bildete der Festgottesdienst in der Basilika mit Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl. Mit dabei war auch Innenminister Gerhard Karner, der sich unter die Pilger mischte.

Am Festgottesdienst nahmen auch die Polizeiseelsorger Oberösterreichs, Generalabt Propst Johann Holzinger und Diakon Anton Riedl, sowie Elisabeth Lienhart von der Polizeiseelsorge Steiermark teil. Weitere Führungskräfte des Innenministeriums und der Landespolizeidirektionen sowie Vertreter von Land, Gemeinde, Rettung und Feuerwehr wohnten dem Gottesdienst ebenfalls bei. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Polizeimusik Oberösterreich.

„Ich bedanke mich bei allen Pilgerinnen und Pilgern für die wertvolle gemeinsame Zeit und ganz besonders bei den Kolleginnen und Kollegen aus Oberösterreich, die dieses Jahr die Polizei-Wallfahrt organisiert haben“, betonte Innenminister Karner.