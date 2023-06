Crash auf der B 18

Auffahrunfall auf der B 18 in Wiesenfeld am Montag: Ein Pkw-Lenker - aus Traisen kommend - reihte sich in Wiesenfeld auf der B 18 zum Linksabiegen ein. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Die beiden nachkommenden Autos hielten ebenso an. Ein weiterer Lenker merkte dies zu spät und fuhr hinten drauf. Ein Wagen geriet dabei in den Straßengraben.

Das Auto aus dem Straßengraben zogen die Feuerwehrmitglieder mit einer Seilwinde wieder auf die Fahrbahn. Alle am Unfall beteiligten Wägen stellten die Floriani am nahe gelegenen Platz gesichert ab. Danach entfernten sie noch ausgelaufene Betriebsmittel und reinigten die Straße.

Während der Aufräumarbeiten war die B 18 nur einspurig befahrbar und wurde für die Bergung des Pkw kurzfristig gesperrt. Die Lenker kamen glimpflich davon.