Hohenberger Schüler als Held: Einbruch bemerkt & Polizei geholfen

Er ist erst elf Jahre alt, aber er hat einen wichtigen Beitrag geleistet, sodass eine Straftat entdeckt wurde: Mario Lintinger.

Der Hohenberger Mittelschüler merkte am 18. Juni einen Einbruch im Kindergarten. „Er läutete gegen 19 Uhr bei mir zu Hause an und sagte, dass er mir einen Einbruch beim Kindergarten melden müsse“, erinnert sich Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer, selbst Polizist und schildert weiter: „Er erzählte, dass er beim Kindergarten mit dem Fahrrad vorbeigefahren ist und dort Glasscherben bei der Eingangstüre des Kindergartens vorgefunden hat. Da er Kinderpolizist ist, wollte er mir und seiner Mutter das mitteilen.“

Natürlich ging Lerchbaumer dem Hinweis nach. Und wirklich: „Kinderpolizist“ Mario hatte recht. „Ich sah, dass die Eingangstüre beim Kindergarten halb geöffnet war. Am Boden sich Glasscherben. Auf der Rückseite des Kindergartens war die Eingangstüre zum Gartenbereich ebenfalls kaputt. Außerdem sah ich, dass bei der Mittelschule das Küchenfenster zur Schulküche im Erdgeschoss ebenfalls eingeschlagen war“, berichtet Lerchbaumer. Ein teilweise kaputter Stehtisch lag neben den Glasscherben im Schulinnenhof. Ein Fenster beim Turnsaal war geöffnet, aber unbeschädigt.

Einbrecher war so betrunken, dass er sich angeblich an die Tat nicht mehr erinnert

Die Polizei sicherte Spuren, wenige Tage später wurde ein Zeuge einvernommen, der angab, am Tag der Coups einen stark alkoholisierten und verschmutzten Mann im Bereich der Schule gesehen zu haben. Ein Tatverdächtiger geriet somit ins Visier der Ermittler. Eine erkennungsdienstliche Behandlung des Verdächtigen bestätigte dies dann auch: Der 36-Jährige Mann aus dem Bezirk wurde angezeigt. Er kann sich an den Vorfall nicht mehr erinnern, weil er stark betrunken war. Er war am Heimweg von einem Fest gewesen. Im Kindergarten stahl er lediglich ein Pflaster, weil er sich beim Einschlagen der Scheibe verletzt hatte. Ansonsten ließ er nichts mitgehen.

Durch die Taten entstand der Gemeinde Hohenberg 3.979 Euro Sachschaden. Eine Wiedergutmachung wird angestrebt. Höchstes Lob kommt von Lerchbaumer an Schüler Mario: „Er hat alles richtig gemacht!“