FF Kleinzell im Einsatz: Lastwagen steckte fest

Wenn Schnee im Bezirk Lilienfeld fällt, lässt auch der erste hängen gebliebene Lastwagen nicht lange auf sich warten: Am Mittwochmorgen war es so weit. Auf der L 132 zwischen Kleinzell und Ramsau kam ein mit Stickstoff beladener Tankzug in einer Kurve ins Rutschen.

Die Feuerwehr Kleinzell sicherte das Fahrzeug und half beim Anlegen der Schneeketten. Gemeinsam konnte der Lkw aus seiner misslichen Lage befreit werden und das Fahrerduo seine Fahrt wieder fortsetzen.

