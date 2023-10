Fernwärme fürs Lilienfelder Sozialzentrum

Gemeinderatssitzung in Lilienfeld. Alle Beschlüsse fielen einstimmig.

Ein Schwerpunkt waren Neuanschaffungen für den städtischen Bauhof: Der Gemeinde-Lkw hat nach 16 Jahren ausgedient. Ein neuer Lkw von MAN wurde bestellt. Kostenpunkt: 436.000 Euro, Lieferzeit: 72 Wochen. „Im Rahmen unserer aktiven Klima- und Energiepolitik bekommt der Bauhof-Vorarbeiter auch ein neues Elektroauto, einen Renault KANGOO, zum Preis von rund 42.000 Euro“, verrät Bürgermeister Manuel Aichberger. Weiters wurde ein neuer Schlegelmäher um rund 11.000 Euro angekauft. „Unsere Bauhofmitarbeiter sind stets bemüht, die Gemeindeinfrastruktur und das Ortsbild in Schuss zu halten. Dafür benötigen sie die notwendigen zeitgemäßen Maschinen, Fahrzeuge und Gerätschaften“, begründet er die Investitionen.

Für die Generalsanierungdes Wohnhauses „Am Hahnacker 17“ wurden nach erfolgter Ausschreibung alle Gewerke einstimmig vergeben, von den Baumeister-, über Boden- und Fliesenleger, bis hin zu Dachdecker-, Elektro,- oder Malerarbeiten. In Summe wendet die Stadtgemeinde für dieses Projekt 1.745.000 Euro auf. Die Finanzierung erfolgt über ein Darlehen. „Die Wohn- und Lebensqualität für die Bewohner wird durch diese Maßnahmen wesentlich verbessert“, unterstreicht Aichberger. Baubeginn soll planmäßig noch heuer im Spätherbst sein.

Mountainbike-Trail am Muckenkogel wird fertiggestellt

Ebenfalls einstimmig erfolgte der Beschluss zur Fertigstellung der MTB – Singletrail – Strecke am Muckenkogel. Den Zuschlag zum Ausbau erhielt die Firma Biber und Auer Trailbau. Die Kosten belaufen sich auf rund 143.000 Euro, wobei eine hohe Förderquote von bis zu 50 Prozent bei der ECO Plus angestrebt wird. „Zu danken gilt es dem Stift Lilienfeld als Grundstückseigentümer und der Forstverwaltung, die dem Streckenausbau bis ins Tal zugestimmt haben“, betont der Stadtchef dazu. Die Bauarbeiten erfolgen ab dem Frühjahr 2024 und sollen im Herbst 2024 finalisiert werden.

Weiters wurden mit den ÖBB und dem Land NÖ, Abteilung Straßenbau 2, Vereinbarungen geschlossen, die die Grundlage für die Errichtung des zukünftigen neuen 3,5 Meter breiten Rad- und Gehwegs beim Einkaufspark neben der Gleisanlage bilden. Die Arbeiten dazu sollen noch dieses Jahr beginnen.

Das Sozialzentrum wird an die Fernwärme Bioenergie Köflach angeschlossen. Auf Grund des bestehenden Baurechtsvertrags, abgeschlossen zwischen der Stadtgemeinde Lilienfeld und der Allgemeinen gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft St. Pölten, muss die Stadtgemeinde Lilienfeld etwaigen Neu-, Zu- und Umbauten, insbesondere wesentlichen Veränderungen des Bauwerkes, zustimmen. „Mit dem herzustellenden Fernwärmeanschluss und den sich daraus ergebenden neuen Heizmöglichkeiten werden alle Mieter zufrieden sein und eine Aufwertung der Wohnungen bzw. Räumlichkeiten erfahren“, ist Aichberger überzeugt. Die SPÖ mit Vorsitzender Annemarie Mitterlehner stimmte überall mit. Die Generalsanierung des Wohnhauses „Am Hahnacker“ begrüßt sie, „nachdem jahrelang nichts passiert ist." Auch dem Beschluss für eine Rechtsvertretung in der Causa Hochwasserschutz bezüglich der Vermutungen von möglichen Unregelmäßigkeiten durch die bauausführende Firma stimmte sie zu, denn: „Wir wollen, dass der Hochwasserschutz auch das hält, was er verspricht - unsere Bevölkerung vor Schäden zu bewahren.“

Zur Erinnerung: Im Raum steht, dass ein Teil des Hochwasserschutzes in Lilienfeld nicht ordnungsgemäß errichtet wurde (die NÖN berichtete).