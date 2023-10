Hainfelder „Schandfleck“ soll verschwinden

Einhellig gaben sich die Mandatare von SPÖ, ÖVP und FPÖ bei der letzten Gemeinderatssitzung.

Auf der Tagesordnung: Die Gründe hinter dem Bahnhof. Diese werden zukünftig die Bezeichnung „Bahnhofsiedlung“ tragen. Außerdem wurden diverse Aufträge für Arbeiten an Kanal- und Wasserleitung um 545.000 Euro vergeben. „Es erfolgt ein Neubau in der Bahnhofgasse und eine Sanierung am Heidenweg, in der Badpromenade und in der Bräuhausgasse werden die Kanaldeckel erneuert“, zählt Bürgermeister Albert Pitterle (SPÖ) auf. Für den neuen Kindergarten beim Sportzentrum wurden Bauaufträge um 2,240.000 Euro an regionale Unternehmen vergeben. Die Sanierung des Wartehäuschens in Ob der Kirche wurde über Antrag von FPÖ-Gemeinderat Peter Terzer beschlossen.

„Die Rückwand besteht nur noch aus verrostetem Metall. Somit ist das Wartehäuschen nicht nur ein Schandfleck, sondern stellt auch eine Gefahrenquelle dar, etwa wenn Schüler herumbalgen und sich einer an der rostigen Wand verletzt“, begründet dieser seinen Antrag. „Wahrscheinlich wird es die Stadtgemeinde übernehmen und ein neues Wartehaus errichten, wenn es keinen Werbevertrag mehr gibt“, kündigt indes Pitterle an. Subventionen erhalten die Volkshilfe für ihr Seniorencafé, der ASKÖ Hainfeld für Tischtennis und die Musikschule Hainfeld. Förderungen für Lehrabschluss, Matura und Studien mit Auszeichnung wurden erhöht. Die Anfragen der ÖVP – ob es schon ein ausgearbeitetes Verkehrssicherheitskonzept beim neuen Kindergarten gibt, ob die Eröffnung des Kindergartens im Herbst 2024 – trotz verzögerten Baubeginns – eingehalten werden kann und ob es eine Biomasseheizung für Kindergarten, Sportzentrum und Tennishalle geben wird, ebenso ob im Stadtbad wieder eine Rutsche errichtet wird, wurden in der Sitzung beantwortet.