In seiner Dezember-Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig den Voranschlag für 2021 beschlossen. Mit mehr Erträgen als Aufwendungen liegt das Nettoergebnis bei 244.000 Euro. Geplant sind 122.000 Euro an Rücklagen. „Trotz aktuell schwieriger Finanzlage eine sicher sehr positive Entwicklung“, ist Bürgermeister Michael Wurmetzberger (VP) zufrieden.

Obwohl die Ertragsanteile sinken, müsse man bei den Bedarfszuweisungen nicht um Ausgleichshilfen ansuchen, weil man speziell beim Personalaufwand sehr nachhaltig gewirtschaftet habe. Außerdem erwartet der Bürgermeister Zuwendungen aus dem Fördertopf des Landes NÖ für finanzschwache Gemeinden, um den Rückgang der Ertragsanteile wettzumachen.

FP fürchtet Unschärfen, VP dementiert

Die FP stimmte dem Voranschlag zu, befürchtet aber Unschärfen bei der neuartigen Budgeterstellung und negative Auswirkungen auf die Ertragsanteile wegen „überzogener Maßnahmen der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Pandemie“, wie es in einer Aussendung heißt. ,,Nur wegen Anwendung eines neues Systems werden nicht Unschärfen auftreten“, führt Bürgermeister Wurmetzberger die Vorbehalte der FP auf „mangelnde Sachkenntnis“ zurück.

Einstimmig erfolgte die Zustimmung zum Leasingvertrag für den neuen E-Schulbus um monatlich 297 Euro.

Den Grundsatzbeschlüssen zum Beitritt der Gemeinde zum Verein „Gemeindepartnerschaft Region Triestingtal“ und „Klima und Energie-Modellregion“ verweigerten der geschäftsführende Gemeinderat Christian Hafenecker und Gemeinderat Günter Haas (beide FP) die Zustimmung. Durch die Mitgliedschaft würden Steuergeld verbrannt und künstliche Jobs für Menschen aus dem VP-Umfeld geschaffen, behauptet die FP. Außerdem führe die Verlegung von Entscheidungskompetenz in die Vereine zu einer Entdemokratisierung in den Gemeinden, so Hafenecker. „Ich habe noch nie so einen Schwachsinn gehört“, reagiert Wurmetzberger im NÖN-Gespräch verärgert.

Die Vereine dienten den Gemeinden dazu, gemeinsam Projekte umzusetzen und um Förderungen anzusuchen. „Wenn das wer verhindern will, kann ich das nicht verstehen. Es gibt nur deshalb niemanden von der FP in den Vereinen, weil sie sich dazu verwehren und etwas arbeiten müssten“, sieht er die Vorwürfe ungerechtfertigt.

Eine Erhöhung der einstimmig beschlossenen Förderung von 5.000 Euro für die Feuerwehr auf 10.000 Euro, wie von FP-Seite gefordert, lehnte die VP im Gemeinderat ab und wertet dies als „Populismus“. Man werde im Jänner mit dem neugewählten Kommando zusammenzutreffen, um über die finanzielle Lage der Feuerwehr zu beraten, so Wurmetzberger. Bei Bedarf sei man jederzeit zu finanzieller Unterstützung bereit.

Einstimmigkeit herrschte im Kaumberger Gemeinderat hingegen bei der Auszahlung von 3.100 Euro Vereinsförderung für die Jugend- und Trachtenkapelle sowie 6.500 Euro für die Sportunion.