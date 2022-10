Kleinzell: Sechs Millionen für den Hochwasserschutz

Der Gemeinderat hatte bei der vergangenen Sitzung vor allem ein Thema im Fokus: Der Hochwasserschutz soll verbessert werden. „Durch die Gemeinde laufen zwei Bäche, der Halbach und der Schneiderbach“, erklärt Bürgermeister Reinhard Hagen.

„Das Projekt wird über mehrere Jahre gehen und soll nach Abschluss den gesamten Ort schützen.“

Der Schneiderbach mündet dabei auch mitten in der Ortschaft in den Halbach. Vor allem diese Stelle sei bei Hochwasser besonders gefährdet. Damit die Bevölkerung in Zukunft vor etwaigen Übertritten der Bäche geschützt ist, hat der Gemeinderat nun einen rund sechs Millionen teuren Hochwasserschutz beschlossen. „Das Projekt wird dabei über mehrere Jahre gehen und soll nach Abschluss den gesamten Ort schützen“, so Hagen.

Der erste Abschnitt soll aber noch in diesem Herbst umgestaltet werden. „Es wird noch einen Infoabend für die Bevölkerung geben, wo die Schritte nochmals erklärt werden. Als Erstes wollen wir noch in diesem Herbst die Mündung vom Schneiderbach in den Halbach sichern“, erklärt der Bürgermeister. Dies soll mit einer Erweiterung und Vertiefung des Flussbetts geschehen. So soll die Fließgeschwindigkeit erhöht werden und somit das Risiko einer Verstopfung durch Schlamm und Kies verringert werden.

Die Gemeinde wird ein Fünftel der Gesamtkosten dabei selbst übernehmen, der Rest soll durch Förderungen finanziert werden. „Das Projekt wird nicht billig, aber für die Sicherheit unserer Bevölkerung müssen wir dieses Geld investieren“, so Hagen.

PV-Anlagen für öffentliche Gebäude

Neben dem Hochwasserschutz war auch die Energiewende Thema der Sitzung. So sollen der Bauhof, die Gemeinde und weitere öffentliche Gebäude mit einer eigenen PV-Anlage ausgestattet werden.

Weiters werden alle Straßenbeleuchtungen in Kleinzell auf LED umgerüstet. „Wir erwarten uns hiermit eine Energieeinsparung von rund 30 bis 40 Prozent“, erklärt der Ortschef. Alle Beschlüsse waren einstimmig.

