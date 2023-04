Rechnungsabschluss in St. Aegyd: Schulden sind gesunken

Bei der letzten Gemeinderatssitzung herrschte Harmonie: Jeder Beschluss wurde einstimmig gefasst. Ein großer Punkt auf der Tagesordnung war der Rechnungsabschluss für das Jahr 2023.

„Trotz vieler Großprojekte konnte ein positiver Rechnungsabschluss erwirtschaftet werden“, freut sich Bürgermeister Karl Oysmüller (SPÖ). Unter diesen Großprojekten waren etwa die eines Streckenabschnitts der Gemeindestraße und der Radroute ab Ulreichsberg, der Neubau der Rottenbachbrücke, sowie weitere Maßnahmen für das ECO Plus Projekt „Optimierung des Traisentalradweges“. Der Gemeinde entstanden Kosten von rund 350.000 Euro. In die Fertigstellung des FF-Hauses investierte die Gemeinde 300.000 Euro.

Das Haushaltspotenzial beträgt nun 1.158.639 Euro, das Nettoergebnis im Ergebnishaushalt 332.983 Euro. Der Schuldenstand reduzierte sich um etwa 540.000 Euro auf 6.350.949 Euro, die Summe der Rücklagen beträgt 504.776 Euro. Insgesamt verfügt die Gemeinde, mit Stand 31. Dezember 2022, über 858.636 Euro an liquiden Mitteln.

In einem weiteren Beschluss vergab der Gemeinderat die Ausschreibung eines Feuerwehrautos HLF 4 für die FF St. Aegyd-Markt. Der Gemeinderat nahm auch ein Finanzveranlagungsangebot für die Rücklagen in Form eines Terminsparens bei der Sparkasse NÖ an. Weiters vergaben die Gemeinderäte einen zusätzlichen Dienstposten für den Betrieb des Schwimmbadbuffets, für den Fall, dass sich kein Bewerber melden sollte.

An die Freiwillige Feuerwehr Kernhof vergab der Gemeinderat eine Subvention in der Höhe von 4.000 Euro zum Ausrichten des Radio Niederösterreich Frühschoppens am 24. September.

Auch einer außerplanmäßigen Ausgabe sagte der Gemeinderat zu: 2.500 Euro werden für den Ankauf von Materialien zur Sanierung des beliebten Wanderzieles „Plannerwarte“ investiert. Durchgeführt werden die Arbeiten von der Bergrettung.

