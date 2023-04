St. Veits Wasserversorgung soll sicher sein

Der Klimawandel und die damit verbundene Trockenheit und der damit einhergehende Wassermangel, stellt immer mehr Gemeinden vor Herausforderungen.

Die ÖVP St. Veit machte dies bei der Gemeinderatssitzung mit einem Antrag zum Thema. „Es wäre unserer Ansicht nach sinnvoll, Konzepte zu erarbeiten, um die Wasserversorgung des Gemeindegebiets auch in Zukunft zu gewährleisten“, sagt geschäftsführender Gemeinderat Andreas Gamböck. Er denkt an die Förderung von Regenwasserzisternen, bei Bedarf Regelung von Brauchwassernutzungen, die Versorgung in abgelegenen Bereichen und landwirtschaftlicher Betriebe oder auch Standorterkundungen für potenzielle neue Quellen, Wasserverlustanalysen oder die Erweiterung des öffentlichen Wassernetzes. Blackoutvorsorge gehört für ihn auch dazu: „Wasser ist unsere zentrale Lebensgrundlage. Mir ist es wichtig, dass wir uns rechtzeitig Gedanken über eine zukunftssichere Wasserversorgung machen.“ Der Antrag wurde in den Wasserleitungsausschuss verschoben. Bürgermeister Christian Fischer (SPÖ) meint dazu: „Das ist das Einmaleins der Kommunalpolitik. Dafür wurden wir gewählt, dass wir uns mit einer funktionierenden Infrastruktur auseinandersetzen. Dafür braucht es keinen Antrag.“ Er räumt aber ein, dass abgelegene Gehöfte durchaus bei Trockenheit auf Wasserlieferungen durch die Feuerwehr angewiesen sind. „Dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, ist aber selbstverständlich“, merkt Fischer an.

