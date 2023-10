WC-Gebäude und Güterweg: Gemeinde Eschenau investiert

In einstimmigen Beschlüssen vergab der Gemeinderat Aufträge. Für die Asphaltierung des Güterweges „Gießenberg“ wurden seitens der NÖ Agrarbezirksbehörde Angebote eingeholt. Als Bestbieter ging die Firma Held & Francke hervor, an die der Auftrag in der Höhe von rund 256.000 Euro vergeben wurde. Weiters wurde der Förderantrag bei der Agrarmarkt Austria korrigiert und einstimmig von 240.000 Euro auf 300.000 Euro erhöht. Für die Verlegung des Regenwasserkanals Stitzengraben wurde der Auftrag an die bestbietendste Firma Strabag vergeben, in der Höhe von rund 17.400 Euro. Ebenfalls einstimmig gefasst wurde der Beschluss zur Kostenbeteiligung der Gemeinde für die Hangsicherungsmaßnahmen beim Stitzengraben. Der Sanierungsbedarf wurde mit 60.000 Euro festgelegt, damit beträgt der Gemeindeanteil 15.000 Euro. Vergeben wurde der Planungsauftrag für die Weiterführung des Radweges, in der Höhe von 10.800 Euro.

Aufträge in der Höhe von rund 32.500 Euro wurden vergeben für die Errichtung des WC-Gebäudes in Sonnleiten: Im Bereich Volleyballplatz, für den geplanten Spielplatz in Sonnleiten, sowie für die Wanderer wurde ein öffentliches WC errichtet. Die Landjugend hat im Zuge ihres Projektmarathons dieses Gebäude errichtet. Die Materialkosten dafür werden der Gemeinde Eschenau übernommen werden. Elektro- und Installationsarbeiten, sowie Arbeiten durch die Firma Steyrer wurden mit folgenden Kosten durchgeführt.

Eine Katastralgemeindengrenze verschob der Gemeinderat einstimmig. Denn um bei der Errichtung von Vereinsgebäuden nicht gehindert zu werden, mussten zwei Parzellen, eine in Wehrabach und eine in Eschenau, zusammengelegt werden. Beide Parzellen liegen nun in der Katastralgemeinde Eschenau.

Weiters wurde der Flächenwidmungsplan abgeändert. Ein Grundstück in Wehrabach ist nun als „Grünland-Photovoltaikanlagen“ ausgewiesen. Im Vorhinein wurde ein Gutachten durchgeführt, welche in einer positiven Beurteilung für das Vorhaben resultierte, jedoch gab das coopNATURA-Büro für Ökologie und Naturschutz eine Stellungnahme ab, dass maßgebende Beeinträchtigungen hinsichtlich Artenschutzes nicht ausgeschlossen werden können. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen, es enthielten sich Gemeinderat Christian Fahrafellner und Gemeinderätin Leopoldine Renz (beide ÖVP). In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde eine Grünland-Fläche in der Katastralgemeinde Eschenau einstimmig in Bauland umgewidmet.