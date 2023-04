30-Jähriger verkaufte Joint am Traisner Spielplatz

Wegen unerlaubten Umgangs mit Suchtgift sollte sich ein Traisner vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Der 30-Jährige hatte einen Joint an zwei Minderjährige verkauft. Der Deal flog auf, weil die beiden jungen Frauen beim Fortgehen mit dem Joint erwischt wurden und ihn verpfiffen hatten. Vor Gericht erschien der Angeklagte nicht. Die Richterin zog den Termin trotzdem durch.

„Wir haben das so gehört“, erzählte die mittlerweile 18-jährige Zeugin auf die Frage, woher sie überhaupt wussten, dass der Angeklagte Cannabis verkauft. Sie und ihre Freundin gaben an, dass sie den Angeklagten aus der Nachbarschaft kennen und der Verkauf über Snapchat zustande kam. Getroffen haben wollen die beiden den Traisner nicht. Stattdessen, so erzählen sie, hätten sie das Geld auf einem Spielplatz abgelegt und dort wenig später den Joint abgeholt.

Dem Angeklagten drohten bis zu drei Jahre Haft. Letztlich verurteilte ihn die Richterin jedoch zu drei Jahren Probezeit und drei Monaten bedingter Haft. Mildernd war sein unbescholtener Lebenswandel. Erschwerend kam hinzu, dass er die Drogen an Minderjährige verkauft hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

